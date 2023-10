Xiaomi se unirá a ZTE, Motorola y Samsung en su lucha contra el mercado gris de celulares. Te contamos de qué se trata.

Se le conoce como mercado gris de los celulares al comercio de estos productos que se hace de tiendas no oficiales. Esto no necesariamente implica que los productos sean ilegales o que no sean originales. Muchas veces los productos sí fueron realizados en la fábrica de la marca. Más bien, dicho término se refiere más a su venta.

Varias marcas de celulares han emprendido acciones en contra de la venta no oficial de estos productos. A esta lista se sumó Xiaomi.

Recientemente envió notificaciones a los equipos no homologados, como parte de medidas para combatir esta práctica.

Muchos usuarios informaron que recibieron una notificación que indica que el dispositivo “puede no ser la versión oficial en su región”. Ello traería afectaciones a su funcionamiento como a lo que corresponde a la concepción a internet.

Se trata de la primera de tantas medidas en su estrategia para hacer frente al mercado gris, aunque hasta el momento no se contemplan bloqueos a dispositivos no homologados.

El tema del mercado gris ha despertado inquietudes por parte de los usuarios de celulares, ya que tres empresas decidieron bloquear dispositivos de este medio: ZTE, Motorola y Samsung.

Este mercado representa alrededor del 20% de las ventas totales de celulares a nivel nacional. Así como Xiaomi, estas marcas también enviaron una notificación a sus usuarios.

La empresa Oppo mencionó recientemente que piensa unirse a este boicot junto con las demás.

Respecto a esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) manifestó que no se trata de una práctica ilegal.

Sin embargo si se llega a adquirir un equipo por otra vía que no sea la de los establecimientos oficiales (Marketplace, redes sociales o cualquier distribuidor no autorizado) no hay ningún procedimiento para proteger a un equipo en caso de que éste falle.

