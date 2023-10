Después del ataque a un hospital en Gaza, el cual dejó cientos de muertos y heridos, se han desatado alrededor del mundo varias amenazas de atentados, protestas y manifestaciones, algunas pacíficas, pero otras no.

Por un lado, un grupo de manifestantes judíos se ha congregado en el interior de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio de Estados Unidos en protesta por la guerra entre Israel y Hámas, así como para hacer consciencia sobre la urgencia de encontrarle una solución pacífica.

Este grupo de manifestantes pertenecen a la organización “Voz Judía por la Paz”, quienes se organizan para la liberación de Palestina y el judaísmo más allá del sionismo.

Muchos manifestantes han sido detenidos por la policía, pero otros siguen pidiendo alto al fuego y cantando “no en nuestro nombre”.

Right now @jvplive activists and others are occupying the Cannon House office building on Capitol Hill calling for a ceasefire and chanting « not in our name. »

Video @JFranzblau pic.twitter.com/uvx4gEEQQ0

— Nadia Kanji (@KanjiNadia) October 18, 2023