Después del ataque a un hospital en Gaza que dejó cientos de muertos y heridos, se han desatado alrededor del mundo varias amenazas de atentados, protestas y manifestaciones, algunas pacíficas, pero otras no.

Por un lado, un grupo de manifestantes judíos se congregó en el interior de un edificio de oficinas del complejo del Capitolio de Estados Unidos para exigir un alto al fuego en el enclave palestino, así como para hacer consciencia sobre la urgencia de encontrarle una solución pacífica.

La manifestación fue convocada por la organización “Voz Judía por la Paz”, quienes se organizan para la liberación de Palestina y el judaísmo más allá del sionismo.

Los manifestantes cantaron y aplaudieron mientras usaban camisetas negras con los mensajes: “Los judíos dicen alto el fuego ahora” y “No en nuestro nombre”, y mostraban grandes letreros con las frases: “Alto el fuego” y “Dejemos vivir a Gaza”.

“Biden es realmente el único que tiene el poder de presionar a Israel en este momento, y debe utilizar ese poder para salvar vidas inocentes”, dijo Hannah Lawrence, de 32 años, procedente del estado de Vermont.

“Si pudiera enviar un mensaje al presidente, le diría: ‘abra los ojos, mire lo que está sucediendo en Gaza. Si quiere poder mirarse en el espejo, debe levantarse y poner fin al genocidio'”, afirmó la rabina Linda Holtzman, de 71 años, que llegó de Filadelfia.

De acuerdo con la cadena CBS News, aproximadamente 300 manifestantes han sido detenidos y según un portavoz de la Policía del Capitolio la cifra podría seguir aumentando.

