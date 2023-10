A doce días de la incursión de la organización de resistencia islámica Hamás al territorio de Israel con un saldo de más mil 400 israelíes muertos, centenares de sus ciudadanos secuestrados, y probablemente el doble de decesos de palestinos residentes en la Franja de Gaza, el embajador de Palestina ante México, Mohamed Saadat, consideró en entrevista que el corte de agua, luz y alimentos, sólo profundizará las tensiones en la región.

¿Cómo demandar a la comunidad internacional para que encuentre una salida al actual sitio Gaza?

“Lo qué sucede en Gaza es una catástrofe humanitaria antes que hablar de mesura todas las naciones incluido el máximo orden multilateral ONU, deben ayudar para revertir el corte de agua, luz y gas”.

¿Qué solución contempla la Autoridad Palestina para superar el Sitio de Gaza?

“Primero el cese al fuego y que no nos llamen animales porque solo así todas las partes interpretaremos mejor el término de mesura”.

¿Cómo interpreta la posición del gobierno mexicano sobre el conflicto Palestino- Israelí?

“Aunque no le gusten a la otra parte es una postura equilibrada frente aquellas naciones que dieron luz verde a Israel para violar flagrantemente el Derecho Internacional”.

¿Qué representa la Nakba para el pueblo Palestino?

“Un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo, momento de quiebre de ruptura que modificó todos los órdenes de la vida de la sociedad, aunque no sea el inicio ni la culminación de ese proceso colonialista, racista, exterminio y desplazamiento por parte de Israel. Ciertamente es un momento devastador, traumático para del conjunto de la sociedad palestina contra la que se puso en plan de limpieza étnica que tendrá continuidad con la expulsión de su población nativa para convertirla en refugiada, demolición de hogares desde donde se les saca por la fuerza, la quema de cultivos y de olivos centenarios, el intento de eliminación, ocultamiento y negación de todos los registros históricos que den cuenta de la existencia de este pueblo”.

¿Cuáles son los alcances de la Nakba frente al actual sitio de Gaza?

“En realidad la Nakba representa el intenso bombardeo contra la población civil como la política del expansionismo israelí como el desalojo de nuestro pueblo y también las masacres los bloqueos que se cometieron en las guerras del 2008 contra Gaza, 2012, 2014 y en mayo del año pasado. Todo esto expresa cuál es la mentalidad y la política del Estado de Israel, ellos siguen el expansionismo a través de la construcción de asentamientos, la política de desalojo de nuestro pueblo y usan para todo esto usan masacres”.

Al momento de la partición de 1948, se pronunció La Resolución 180 que habla de dos estados ¿Qué sucedió?.

“Si Israel no lo respetó, y no sólo esto, no consideró ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas como el retorno de los refugiados. Ellos no respetan, siguen la expansión y cada día declaran la construcción de nuevos asentamientos. Tenemos la de Jerusalén como un territorio ocupado, no la respetan, ustedes vieron como hace un tiempo atacaron en Ramadán a los que rezan en la mezquita, los que desalojan y meten a los colonos allá en la mezquita de Al-Aqsa con el objetivo de dividir tanto tiempo como un lugar, y después judaizar a toda la Mezquita.Además del actual sitio de Gaza”.

¿Qué significa esta condición para los palestinos?

“En realidad las cifras son 6.4 millones de palestinos que están refugiados en campamentos fuera de su territorio, en los países vecinos y en todo el mundo. Tenemos 52 campamentos, diez en Jordania, nueve en Siria, 12 en Líbano, 19 en Cisjordania y ocho en Gaza lo cual significa que estos refugiados desplazados en 1948 por Israel, suman 6.4 millones de palestinos y viven en condiciones adversas”.

