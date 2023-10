Pokémon GO es, sin duda, uno de los mayores éxitos de videojuegos para el teléfono móvil. La forma de realidad aumentada desarrollada por Niantic propuso una nueva forma de interacción y juego que sedujo a los usuarios y fanáticos de la franquicia.

Por tanto, mantenerse a la vanguardia y con actualizaciones que interesen a sus fans es prioridad de la compañía estadounidense. Es por ello que hoy, 17 de octubre, se ha lanzado a nivel mundial el Juego en equipo, un nuevo modo en conjunto que permite a los Entrenadores juntar y completar desafíos juntos.

“El Juego en equipo permite que cuatro entrenadores en total —de nivel 15 o superior— se aventuren juntos en un equipo”, declaran en el sitio web oficial del juego interactivo. “¡Incluso podrás ver los avatars [sic] de tus amigos en el mapa del juego! Tanto si buscas representar a tu equipo, asumir nuevos desafíos o capturar recuerdos mientras atrapas Pokémon, el Juego que lo hace posible”.

