El presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de reorientar los fideicomisos del Poder Judicial, que rondan los 15 mil millones de pesos, a un mayor número de becas para estudiantes de educación básica. Eso en el Congreso lo pueden decidir, pero ayudaría muchísimo, por ejemplo para becas de estudiantes de familias pobres. En primaria, en básica, no es universal; se entrega a las comunidades más pobres y, en algunos casos, es muy doloroso porque hay pobreza. Entonces en un salón, en un grupo, le toca a la mitad y a la otra mitad no. El ideal sería que fuese universal. Reiteró que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar el presupuesto del Poder Judicial, por lo que es responsabilidad de las y los legisladores autorizar o no los 84 mil millones de pesos, dinero del erario público, que solicitó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández. Reafirmó que los empleados no resultarán afectados por la extinción de los fideicomisos, con lo que se busca eliminar privilegios de altos funcionarios. Las trabajadoras y trabajadores, dijo, tienen garantizados sus sueldos y prestaciones básicas. Aseguró que no habrá cierre de juzgados ni despidos si la Cámara de Diputados resuelve aplicar el modelo de austeridad. Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Es muy poco lo que se ejerce, se va a acumulando cada vez más y ahí se tiene, es un guardadito, entonces no va a afectar a los trabajadores, como lo señale, es actuar con apego al principio de la austeridad republicana.

SRE Y SEDENA; FUERON REPATRIADOS 287 MEXICANOS DE ISRAEL

Gracias a un coordinado esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 287 mexicanos fueron repatriados de Israel y Palestina y se encuentran a salvo. Dos vuelos humanitarios permitieron el regreso a casa de mexicanas y mexicanos que así lo pidieron. Tras un largo viaje de casi 27 horas que incluyó cuatro escalas, partiendo del aeropuerto de Tel Aviv hacia Turquía, después de una pausa de aproximadamente dos horas para recarga de combustible, las aeronaves partieron a Irlanda, posteriormente a Canadá y Estados Unidos, para que finalmente los 287 mexicanos lograron reunirse con sus familias en la Base Militar Santa Lucía. A las 19:04 horas arribó el primer vuelo, el cual trajo a bordo a 143 mexicanos, entre ellos, el equipo mexicano de gimnasia rítmica, que representará orgullosamente a México en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, y que se encontraba en entrenamiento en Israel, además de connacionales originarios de la Ciudad de México, Nayarit, Michoacán y Guerrero, 30 niños y tres mujeres embarazadas. El segundo vuelo, aterrizó alrededor de las 22:25 horas, donde otros 141 connacionales lograron llegar sanos y salvos a México. Al aterrizar, los mexicanos pasaron por un filtro de salubridad, donde personal de la Sedena les tomó la temperatura para saber si tenían síntomas de covid o de alguna otra enfermedad.

SENADOR SERGIO PÉREZ; DEVELAN EN MURO DEL SENADO INSCRIPCIÓN, CON LETRAS DORADAS, PARA RECONOCER A PERSONAL DE SALUD

El presidente en funciones de la Mesa Directiva, Sergio Pérez Flores, dio a conocer que la Cámara de Senadores realizó una ceremonia solemne para develar, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la inscripción en letras doradas de las leyendas “Al personal de salud, por sus incansables esfuerzos para combatir la pandemia por la COVID-19” y “Sitio de Cuautla, 72 días de lucha”. Dijo que la pandemia nos recordó a todos el papel fundamental que desempeñan las y los trabajadores de la salud, para aliviar el sufrimiento y salvar nuestras vidas. Agregó que esta conmemoración mantendrá vivo el reconocimiento a su entrega y nos recordará permanentemente el respeto ganado por todos ellos. El senador afirmó que este acto de reconocimiento, a quienes estuvieron en la primera línea frente a la crisis sanitaria, se suma a las diversas campañas de solidaridad con las y los profesionales de la salud, por su gran labor y esfuerzo frente a la pandemia global por Covid-19. Por ello, el Senado de la República busca reconocer al personal de salud que, con servicio, vida, humanidad y amor al prójimo, atendieron y permanecieron en la primera línea de batalla durante la emergencia sanitaria. También destacó que el Sitio de Cuautla es un hecho histórico que demuestra la gran capacidad de resistencia humana cuando existe un ideal. Además, asentó que con esta conmemoración se rememora a los héroes y las heroínas anónimas que dieron la vida por nuestra Independencia.

MARCELO EBRARD; RESPECTO AL INFORME DE MORENA, PIDE NO SER OMISO EN ATENCIÓN A DENUNCIAS

Marcelo Ebrard ha respondido al informe de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la impugnación que solicitó al proceso interno por presuntas irregularidades, donde argumenta que las pruebas fueron presentadas con anterioridad y ante ello pidió al partido a no ser omiso en la atención de su denuncia. No se puede ser omiso en la atención a estas denuncias. Estas acciones, no solo afectan los derechos de las personas que participamos y la imparcialidad del proceso, sino que también afectan los derechos de los ciudadanos, lesionan el interés público, son contrarias al espíritu democrático y, sobre todo, son ajenas a los principios del movimiento que anhelamos representar.

RICARDO MONREAL; ALGUNOS DESAFÍOS POR VENIR PARA LA UNIÓN EUROPEA

Ricardo Monreal, explicó que la Unión Europea enfrenta desafíos importantes en términos de desarrollo, expansión y migración, lo que conducirá a la toma de decisiones cruciales en los próximos meses. En su artículo titulado “Algunos desafíos por venir para la Unión Europea”, el senador con licencia explico la iniciativa Global Gateway, destinada a fortalecer las relaciones de la región con el mundo en desarrollo y competir con la creciente influencia de China en el sur global. Esta iniciativa implica una inversión de 300 mil millones de euros en áreas como la tecnología, cambio climático y energético, transporte, salud, educación y de investigación en diferentes regiones. Aunque existen voces críticas que dicen que esta iniciativa carece de transparencia y que no se trata de un financiamiento nuevo, sino que la mayoría de los proyectos ya estaban previstos en otros esquemas, recientemente se difundieron novedades de este mecanismo en dos regiones del mundo. En el encuentro del Grupo de los 20, ahora 21, por la adhesión de la Unión Africana, se firmó un memorándum de entendimiento sobre un corredor económico India-Oriente Medio-Europa, que incluye una conexión ferroviaria, el establecimiento de un cable eléctrico y un oleoducto de hidrógeno limpio. Con esta nueva infraestructura el comercio entre India y Europa será un 40 por ciento más rápido, mientras que para Washington y Bruselas este proyecto representa un esfuerzo geoeconómico que aumentará la conectividad y el comercio con el sur de Asia y Oriente Medio. En América Latina destaca la iniciativa Global Gateway, una inversión de 45 mil millones de euros hacia 2027 en propuestas que contemplan llevar conectividad a Colombia; producción de hidrógeno verde en Chile y Uruguay; movilidad sostenible en San José, Quito, Bogotá, Montevideo y São Paulo; masificación de la energía renovable en Jamaica, y proyectos de agua y saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en Ecuador. En el caso de México, la inversión se enfocará en temas de transición energética, bonos verdes y manejo de cuencas. Con esto en mente, se pondrá especial énfasis en el Plan Sonora. Debido a que Europa ha expresado la voluntad de avanzar en la negociación de los acuerdos comerciales pendientes con América Latina, incluyendo los de México, Chile y Mercosur, lo importante será que las condiciones beneficien a las dos regiones. En cuanto a la adhesión por parte de las naciones a la Unión Europea, Monreal Ávila indica que la crisis de Ucrania ha presionado para que haya un camino que permita facilitar el proceso. Ante la migración sin precedentes registrada en los últimos años, mencionó que el Parlamento Europeo está discutiendo un programa amplio para gestionar los flujos migratorios, que incluye medidas de regulación de la crisis sobre el que todavía falta concretar algunos puntos. Esta organización señala que cualquier plan debe incluir vías para alentar una migración segura y ordenada. Frente al fenómeno migratorio, se requiere concretar acuerdos y poner en práctica políticas públicas con una visión multidimensional, que considere marcos legislativos que incluyan la posibilidad de la integración.

JAVIER GAXIOLA; REALIZO UNA VISITA AL NEGOCIO RV EYELASHES: FINANCIAMIENTO QUE IMPULSO NAFIN ES FUNDAMENTAL PARA GENERAR MÁS VENTAS EN LOS NEGOCIOS

El secretario de Economía, Javier Gaxiola Coppel realizo una visita al negocio RV Eyelashes, el empresario de la industria de la belleza reveló que el financiamiento que le otorgó la Secretaría de Economía le sirvió para la compra de inventario del negocio y para infraestructura. El negocio está en un buen momento, nos ayudó a crecer, y es que el negocio de la belleza sigue creciendo y nosotros queremos ser parte de este crecimiento y llegar a ser la marca número 1 en México, tenemos 8 años en el mercado y queremos dar ese brinco. Financiamientos como el del programa Impulso Nafin + Estado Sinaloa son básicos y fundamentales para atender a más clientes. Aarón Ibarra, director de RV Eyelashes, una empresa dedicada a producir y comercializar pestañas postizas. Aarón Ibarra dijo que RV Eyelashes es la primera marca mexicana de pestañas postizas y es originaría de Culiacán, Sinaloa. Distribuimos 400 mil pestañas por año, el principal cliente es el maquillador, salón de belleza, el distribuidor y el cliente final, durante la pandemia las ventas bajaron en un 70 por ciento, pero a partir del 2022 se ha dado un crecimiento y creemos que el mercado seguirá creciendo porque el cliente final está aprendiendo a usar maquillaje. A RV Eyelashes le maquilan en Indonesia y China con las especificaciones, diseños propios y materiales requeridos. Javier Gaxiola Coppel reconoció a la empresa RV Eyelashes como innovadora y con expectativa de crecimiento y puso a disposición diferentes programas que operan en la Secretaría de Economía para fortalecer este tipo de empresas.

SENADOR MANUEL AÑORVE; DESECHAR MICROMACHISMOS QUE SUSTENTAN SISTEMA PATRIARCAL

El presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve Baños, encabezó la ceremonia de entrega de constancias de los egresados del Diplomado sobre “Violencia política contra las mujeres en razón de género”, que organizaron la Cámara de Senadores y el Congreso del Estado de Guerrero. El senador del PRI mencionó que en los últimos 100 años, en México se ha avanzado en materia de igualdad de género, muestra de ello es que hace unos días en el Senado se celebraron los 70 años del voto de la mujer, se han establecido las cuotas de género y se logró la paridad legislativa. Añadió que los y las legisladoras han realizado reformas constitucionales como la llamada “Ley tres de tres”, para que ningún agresor llegue al poder, la “Ley Olimpia”, la legislación que otorga seguridad social para trabajadoras del hogar y la que prohíbe el matrimonio infantil. Manuel Añorve aseguró que el reto, ahora, será lograr desechar los micromachismos que sustentan el sistema patriarcal, reducir la brecha salarial y cambiar las estructuras del poder. Consideró que este curso representa la pluralidad que vive el país, porque se hicieron de lado los colores partidistas, para poner por encima la capacitación de los 163 alumnos de Guerrero que recibieron su constancia este jueves.

ALIANZA OPOSITORA DEL PRI, PAN Y PRD; QUE OTROS SE ADELANTEN E INFRINJAN LA LEY ELECTORAL, NO SIGNIFICA QUE LA ALIANZA NO VAYA EN LOS TIEMPOS LEGALES

La alianza opositora del PRI, PAN y PRD, mientras en la Ciudad de México Morena anunciará al ganador o ganadora de su encuesta a finales de octubre, a menos de un mes del inicio de las precampañas en la ciudad. Va Por La CDMX, trabajan coordinadas en la definición de un método que garantice equidad, transparencia y pluralidad, y que se apegue a las normas electorales, sin dilación y sin precipitación. Nadie está excluido. Nada ni nadie está por encima del proyecto, firmaron los líderes en la ciudad del PAN, Andrés Atayde; del PRD, Nora Arias y del PRI, Israel Betanzos, ante las especulaciones de posibles nombres para participar en el proceso interno y la presión ejercida por aspirantes para que sean considerados. Una de esas voces es la de Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, quien acusó ser dejada fuera de los aspirantes que competirán por la candidatura debido a que no milita en ninguno de los partidos de la alianza. Si no hay un respeto, si no hay un acuerdo, si no hay un reconocimiento, por supuesto que sí habría un rompimiento y por supuesto que sí saldría yo de la alianza. Cuevas, quien ha destapado su deseo de ser la próxima candidata, emprendió el 4 de octubre una gira por la ciudad para visitar las 16 alcaldías durante el mismo número de días en que solicitó licencia. Luis Espinoza Cházaro, diputado federal y aspirante, hizo un llamado respetuoso pero firme a las dirigencias del PRD, PAN y PRI para definir el método de selección para la candidatura de la oposición, pues hay mucha efervescencia política. Enfrente ya están caminando y es importante que nosotros también sepamos en qué método nos vamos a incluir, fue respaldado por los legisladores Gabriela Sodi y Marcelino Castañeda, así como el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

DIPUTADA FRINNÉ AZUARA; NECESARIO, QUE SECRETARÍA DE SALUD ASEGURE DISPONIBILIDAD DE VACUNAS CONTRA COVID-19 APROBADAS POR LA OMS

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, afirmo que el Grupo Parlamentario del PRI presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a garantizar la disponibilidad de vacunas contra Covid-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se aplicarán en la jornada de vacunación que inicia este mes. Además, a que informe la cantidad de vacunas disponibles, a efecto de asegurar su aplicación a toda la población desde los seis meses de edad. También, agregó, se solicita que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se liberen los registros de las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna, que son las respaldadas por la OMS. Lo anterior, con la intención de garantizar que los gobiernos estatales tengan acceso a los biológicos y se puedan utilizar en esta jornada de vacunación que da inicio. No vamos a seguir permitiendo que este Gobierno, que tiene recursos, esté pidiendo regalado para la atención de los niños mexicanos a otros países, cuando hay un presupuesto que puede ejercer. Abundó que las vacunas Abdala, Patria y Sputnik no han demostrado su eficacia ni seguridad contra las nuevas variantes de la Covid-19; además, no han sido autorizadas por la OMS. En manos de la Cofepris está la solicitud de estas vacunas que han demostrado su eficacia. Por qué no autorizarlas ya, para que puedan ser usadas en todo el país, por qué seguir utilizando vacunas que se ha demostrado ya no son eficaces para combatir inmunológicamente esta enfermedad.

DIPUTADOS DE MORENA, PT Y PVEM; SOLICITAN ESTABLECER MESA TÉCNICA DE TRABAJO CON LA SHCP PARA PLANTEAR CAMBIOS A LA LEY DE INGRESOS 2024

Diputadas y diputados de Morena, PT y PVEM que conforman el bloque “El camino de México” informaron que solicitarán establecer una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para plantear algunos cambios a la Ley de Ingresos 2024. Entre las propuestas buscan elevar precio de barril de petróleo, considerar un mayor tipo de cambio, verificar las estimaciones de servicio de la deuda y estimar recaudación del IVA. El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), secretario de la Comisión Hacienda y Crédito Público, dijo que este grupo de legisladores reconocen el manejo de los recursos públicos, la política hacendaria y los resultados en materia económica de esta administración, porque ha logrado superar la crisis económica más importante desde 1929. Anunciamos nuestra preocupación por aspectos en lo particular sobre los cuales promoveremos un diálogo de cara a la sociedad. No tenemos la intención de frenar a la Cuarta Transformación, sino impulsar mejoras para que el desarrollo y el bienestar de los mexicanos sea cada vez mayor. El diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena) señaló que han establecido comunicación con el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien ha reconocido a este bloque y ha sido muy receptivo, aceptó los planteamientos y se ofreció a poder ser el vínculo y el instrumento para desarrollar esta reunión con la Secretaría de Hacienda. Es decir, hay apertura para poder desarrollar los planteamientos por parte de este equipo de trabajo denominado ‘El camino de México”.

BENJAMÍN NETANYAHU; FORMA GOBIERNO DE EMERGENCIA JUNTO A GANTZ, LÍDER OPOSITOR Y EXJEFE DEL EJÉRCITO

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la formación de un gobierno de emergencia junto a Beny Gantz, miembro de la oposición, ex ministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor del Ejército, para hacer frente a la guerra con las milicias palestinas de Gaza. Ambos acordaron el establecimiento de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de la guerra. El acuerdo indica que Gantz, junto al ex ministro de Justicia, Gideon Saar; otro exjefe del Estado Mayor del Ejército, Gadi Eisenkot, y otros dos diputados se integrarán al gabinete político y de seguridad del Gobierno por la duración de la guerra. Los cinco son miembros del partido de centro-derecha Unidad Nacional, comandado por Gantz.

VOLODÍMIR ZELENSKI; INSTA A APOYAR A LAS VÍCTIMAS DE ATAQUES TERRORISTAS EN ISRAEL EN SU PRIMERA VISITA A LA OTAN DESDE EL INICIO DE LA GUERRA

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recomendó a los líderes del mundo que se desplacen a Israel para apoyar a las víctimas de ataques terroristas en el país, que se enfrenta en una guerra con el grupo islamista Hamás. Mi recomendación a los líderes es ir a Israel y apoyar a la gente, solo a la gente. No hablo de ninguna institución. Solo apoyar a la gente que ha estado bajo ataques terroristas, que está muriendo ahora. Zelenski participo en la reunión de la coalición de países liderada por Estados Unidos en apoyo a Ucrania que se celebra en la sede de la Alianza en Bruselas, antes de que se reúnan los ministros de Defensa de la organización transatlántica.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz