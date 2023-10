La disputa legal entre el cantante Alex Lora y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por el nombre de “El Tri” lleva aproximadamente una década. Te platicamos lo más importante.

El nombre de el Tri tiene mucho reconocimiento en la cultura popular mexicana, pues es asociado con el nombre de la banda de rock liderada por Alex Lora, la cual originalmente se llama Three Souls in my Mind, pero después su nombre se acortaría para quedar simplemente como “El Tri”.

Este mismo nombre ha sido usado también por la FMF para referirse a la Selección Nacional de Fútbol Mexicano, lo que ha producido un conflicto legal que inició en 2014.

Te platicamos aquí sobre el origen de El Tri.

En 1984 la banda de Lora comenzó a ser conocida como El Tri y así fue cómo Alejandro Lora Serna empezó a firmar los discos que fueron lanzados.

Este nombre fue registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como una marca registrada, siendo Lora el titular responsable de la misma.

Te podría interesar: Lesión de Víctor Guzmán deriva su baja de la Selección

A pesar del inicio de la patente, el nombre de este grupo no ha estado libre de conflictos. Tiempo después a la Selección Mexicana se le empezó a nombrar coloquialmente “El Tri”, que es una forma corta de referirse a “El Tricolor”, nombre que hace alusión a los tres colores de la bandera de México que están en el uniforme de la selección de fútbol.

Esto no ha sido del agrado de Lora, para quien esto podría incurrir en una violación de derechos de marca. Ante esto, el cantante ha solicitado varias veces que el mencionado nombre sólo se use para referirse a la banda de rock y no a la selección deportiva.

Fue en el año 2014 donde esto escaló y comenzó el pleito legal entre el grupo y la selección.

No obstante, todo terminaría el día de ayer 11 de octubre de 2023, después de casi nueve años de peleas legales, cuando se decidió que la agrupación de Lora sería la única autorizada para llamarse El Tri. Cualquier otra institución que lleve ese mismo nombre sería opuesto a la patente.

PGR