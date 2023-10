El mariscal de campo de los Dallas Cowboys ha sido criticado tras el desempeño que tuvo en el duelo contra los 49s de San Francisco.

Parece ser que no han sido buenos días para el mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott quien ha sido criticado en repetidas ocasiones por los amantes de la National Football League (NFL) tras el desempeño que tuvo durante el duelo del domingo pasado contra los 49s de San Francisco.

El quaterback durante el encuentro se mostró desconcentrado frente a la defensa de sus rivales, esto después de que le interceptaran tres pases y solamente terminara con 153 yardas aéreas.

Los “vaqueros” terminaron el partido con un marcador de 42 a 10 favor los 49s, lo que les dio un golpe de realidad a los de la “estrella solitaria” después de que en los partidos anteriores se mostraran fuertes contra sus adversarios al manejar victorias con altos marcadores, sin embargo, el día de ayer fue la excepción.

Ante el resultado el entrenador de Dallas, Mike McCarthy indicó que esta derrota fue humillante y que no hay ningún resultado positivo ante la actuación del “Sunday Night”.

“Creo que lo más importante para todos nosotros, y sabes que lo expresé, es simplemente ser responsables. Ser responsables de lo que hiciste esta noche y de cómo jugaste. Tenemos que limpiar nuestra propia casa”, explicó para los medios.

No solamente el equipo esta desilusionado después de la derrota, sino que los fanáticos de los “Cowboys” han expresado su molestia al respecto en las redes sociales, en especial han lanzado criticas para el QB tras el partido que dio.

Algunos de los comentarios que han circulado en el internet sobre ello han sido los siguientes:

“Prescott NO SIRVE en los momentos importantes, se hunde…que desesperación”.

“Eso es todo. Ya terminé con Dak Prescott. Jerry también debería estarlo”.

That’s it. I am DONE DONE with Dak Prescott. Jerry should be, too.pic.twitter.com/kwQEgabAkW

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) October 9, 2023