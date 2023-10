La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha disminuido 22.9 mil millones de dólares en lo que va del sexenio, aseguró el director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero.

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que la deuda ha disminuido en cinco años en 17.8%, mientras que en los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña creció 91.9%.

“A Pemex la endeudaron, ahí hay unos azules y unos rojos, la deuda en 2007 era de 67 mil millones de dólares, miren cómo fue creciendo y cuando nosotros recibimos estaba duplicada la deuda; entre 2007 y 2018 prácticamente la habían dobleteado.

“Aquí vale la pena señalar que en la administración azul el precio del barril era de 111 dólares, en la administración roja andaba arriba de 88 dólares el barril, nosotros traemos en promedio el precio del barril en 68 dólares. Con un barril mucho más barato promedio periodo de administración, ellos incrementaron la deuda prácticamente el doble”, explicó el director general.

Reclamó que se afirme que Pemex es la empresa más endeuda del mundo, “como si eso fuera culpa de esta administración”.

Sin embargo, sostuvo que lo más gratificante respecto a este tema, es cómo han logrado quitar deuda a la empresa productiva del Estado, de 120 mil millones de dólares al arrancar su administración, a 106 mil millones reportado en el periodo de enero a septiembre.

“Y eso no es todo, estamos hablando de enero a septiembre, todavía falta pagarse algunas amortizaciones de aquí al cierre del año y esa cuenta va a quedar por debajo de esa cifra. No solamente no hemos endeudad a Pemex, la hemos desendeudado y quienes critican a Pemex como la empresa más endeudada del mundo se deberían estar mordiendo la lengua”, expresó Romero.

La diputada Gina Campuzano (PAN) aseguró que Pemex vive la crisis más grande de su historia y está técnicamente en la quiebra, sin ingresos propios y sin ser autosuficiente en sus gastos de operación.

“Entre el período del 2019 al 2022, Petróleos Mexicanos, ha recibido del Gobierno federal por concepto de ayudas, aclárese que ayuda es dinero de los impuestos de los mexicanos, un monto de más de 890 mil millones de pesos, lo que equivale a pagar 11 años el presupuesto del INE. Asimismo, al día de hoy, PEMEX, acumula pérdidas por casi 3 billones de pesos.

“Morena ha conseguido que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo, en este año, la deuda asciende a 1.94 billones de pesos. De ese nivel es la deuda de una sola paraestatal, así de grande ha sido su ineptitud. Y le aclaro, límpiese bien la cara, porque el que se mordió la lengua fue usted”, reviró la panista.

En su intervención, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) aseveró que los datos y cifras expuestos por el director no checan “como siempre con sus otros datos”.

A la deuda financiera de 517 mil millones de pesos, dijo, se le suman 119 mil millones que se deben por pagos de derecho al gobierno, y en días recientes se hizo del conocimiento público la deuda con proveedores, que tan solo para una de las empresas acreedoras asciende a más de tres mil 300 millones de pesos.

“Si eso no bastara, la calificación crediticia les da un acceso limitado a los mercados capitales. Ingeniero Oropeza, hoy nos ha presentado el panorama de una empresa que no existe o no está hablando de Pemex. En la realidad y en sus propias palabras, la situación de Pemex cada día es más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas, así se lo escribió el secretario de Hacienda”, expresó la priista.

Agregó que según un estudio realizado por el IMCO, el Gobierno federal ha inyectado a Pemex, entre recursos transferidos directamente y cobros condonados, alrededor de 1.3 billones de pesos, a pesar de ellos, su situación financiera se ha vuelto insostenible.

LDAV