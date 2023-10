Considerado en su momento como uno de los perfiles más fuertes para contender por la gubernatura de Puebla, el ex delegado de Programas para el Bienestar en esa entidad, Rodrigo Abdala, aseguró que en ese estado ha llegado el momento de la generación que busca construir un gobierno con visión de unidad.

“Hoy, esta generación a la que yo represento estamos completamente convencidos de que solos no podemos.

Solos nadie puede. No queremos seguir abonando a la distancia entre el poder público, el gobierno, los políticos y la sociedad.

“Debemos estar completamente conscientes de que hoy más que nunca debemos de ser una sola unidad. Y debemos de construir un proyecto en donde todos los sectores que componen la sociedad sean tomados en cuenta: industriales, empresarios, comerciantes, maestros, doctores, profesionales de la información, jóvenes”, expresó el político.

Con apenas 42 años de edad, pero con una larga trayectoria política que incluye la construcción de Morena en la entidad y el haber formado parte, en 2015, de la primera bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, donde apenas sumaban 35 curules contra las 201 con las que cuentan ahora, Abdala busca ser incluido en la lista final de aspirantes que se medirán en una encuesta para seleccionar a la persona que coordine el comité de defensa de la 4T poblano.

-¿Tus fortalezas frente a Mier, Huerta, Salomón y Hernández, estos primeros cuatro seleccionados para ser encuestados?

-“Número uno: soy el único fundador de este partido en el estado de Puebla. Soy el único emanado de este movimiento. Nunca ha estado en ningún otro partido antes. Yo decido entrar en la política para apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo decido entrar en la política por él.

-¿Te jugó en contra que no tuviste los reflectores que tuvo, por ejemplo Mier, con los espectaculares que colocaron en Puebla para no estar en esta primera lista para la encuesta? Ahí ya no se vio mucha equidad…

-“No, yo de lo que estoy completamente seguro es que es difícil asimilar este nuevo método de selección, pero (…) un partido político está obligado a fortalecer la democracia y éste es un proceso democrático y así es como se ha hecho en Morena de siempre.

-Pero no hay mucho piso parejo.

-“Por eso estoy acá (dando entrevistas) yo estoy obligado a construir ese nuevo México, estoy obligado a construir esa nueva forma de ver las cosas, por eso estoy acá. A mí ese resultado ¿tú crees que me desanima?, al contrario, me fortalece todavía más, me obliga más a seguir hacia adelante y decir: todavía hay mucho por construir”.

Frase

