El senador de Morena, Alejandro Armenta, aseguró que ganará la contienda para ser coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en Puebla; a pesar de no haber quedado entre los morenistas electos por el Consejo estatal y se comprometió a transitar en la ruta de apoyo a Claudia Sheinbaum.

“Con la ruta que estamos siguiendo la Cuarta Transformación con la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la siguiente fase, la doctora Claudia Sheinbaum que es una científica, es una mujer que logró el consenso de las y los mexicanos para hacer nuestra candidata nuestra coordinadora y luego nuestra candidata, a ella, siendo científica y política, le va a tocar consolidar la transición energética, desarrollar la industria de los petroquímicos que es el negocio del mundo y la industria de la litio química”, declaró el senador Armenta.

En entrevista con Alberto Peláez, dijo que en 30 años ve a México como una potencia mundial, que limpia limpia los rellenos sanitarios de todo el país, que transforma los desechos orgánicos y los desechos inorgánicos en energía “y veo con la doctora Claudia Sheinbaum, un país con mayor justicia, con mayor distribución de la riqueza y con menor desigualdad”.

Señaló que la corrupción se combate con amor, “cuando tú amas a tu pueblo, cuando amas a la patria no la traicionas. Cuando un gobernante no ama a su pueblo se entrega a los intereses que representan la traición a la patria”, refirió.

El senador por Puebla enfatizó que, el presidente Andrés Manuel López Obrador combate la corrupción, “lo que sí te puedo decir es que la secretaria de Seguridad Pública en México no es un Genaro García Luna, no voy a meter las manos al fuego por nadie, pero sí voy a decir que el presidente de la República ha combatido la corrupción como ninguno, elevó por iniciativa de él y por aprobación de nosotros, a rango constitucional la corrupción como delito grave”.

Alejandro Armenta, insistió en que México será una potencia “le vamos a arrebatar a China algún día, un pequeño pedazo del 80% de la producción de bromuro y cloruro de litio. Tenemos probablemente el yacimiento más grande del líquido, no les queremos vender el litio en arena de río como arcilla, les queremos vender bromuro y cloruro de litio a toda la industria automotriz, a la industria farmacéutica, a la industria eléctrica, a la industria nuclear, para eso nacionalizamos, el objetivo acompañar al Presidente en ese reto”, puntualizó.

En la entrevista, señaló que sólo tiene temor de Dios, y no es supersticioso. No obstante, señaló que en la política se ha enfrentado a muchos demonios, “hay que enfrentar el bien y el mal que sería lo correcto y lo justo, lo justo y lo injusto. Hay políticos que no son demonios pero les encanta la injusticia, la corrupción, el abuso del poder, el saqueo, están pensando cómo llegar para hacer negocio y muchos que prometen no robar lo primero que hacen al llegar al cargo es robar y muchos que prometen no mentir, lo primero que llegan al cargo es mentir”.

El expresidente del Senado, dijo que ante el nivel de estrés que tiene, duerme luego de tomar una pasiflorina “que es valeriana, porque el nivel de estrés que tengo me hace que llegue a la casa pues un poco acelerado ,que por sí lo soy”, aunque aclaró que su cargo como líder de la Cámara alta, lo obligó a controlar sus niveles de tolerancia.

“Muy curtido este año en el Senado, vaya que Lilly Téllez me dio un curso de tolerancia, vaya que Xóchitl Gálvez fue entrenadora de tolerancia y mi amiga Kenia, que es mi compañera del doctorado, y mis compañeros todos, fue una cátedra conciliación”.

