Ceci Flores, fundadora del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’, denunció que ha recibido más amenazas de muerte y ahora le han enviado fotos y clips de asesinatos.

La tarde de este 8 de octubre Flores compartió un videomensaje en sus redes sociales en el cual denunció que la han amenazado de muerte y ahora la torturan psicológicamente.

“Este mensaje es para dar a conocer que, lamentablemente, aunque no le debo nada a nadie, sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente al grado que no me dejan ni dormir”.

Flores indicó que se encuentra en Estados Unidos en donde asistió a un evento al que la invitaron y que ya dió reporte a las autoridades de Sonora sobre la amenazas en su contra. También indicó que tiene protección del país vecino y está en un mecanismo de protección federal de parte de México.

Sobre las amenazas de muerte en su contra Ceci señaló que:

“Me están amenazando continuamente, me están mandando imágenes terribles, de todo lo que me pueden hacer”, dijo la activista en el video que compartió.

En la descripción de su clip Ceci Flores apuntó que:

“Desde hace cinco días, desde varios números de Sonora y de EU, me están amenazando y mandando fotos y videos en WhatsApp de gente asesinada.

De la o las personas que mandaron dichas imágenes y amenazas, Ceci Flores detalló que presuntamente “alguien está ordenando que me quiten la vida, a alguien le está estorbando mi presencia en lo que estoy haciendo”.

Refirió que dio información a las autoridades sobre estos acontecimientos y que espera que realicen las investigaciones pertinentes.

“No quiero que esperen a que me maten, para luego hacer monumentos o ponerle mis nombres a las calles. Yo no quiero ser una más de las madres que han perdido la vida en la lucha por buscar a sus hijos”, agregó Flores.

Por último la activista dijo que no le ha hecho daño a nadie y solo quiere seguir en la lucha de hallar a sus hijos (Alejandro y Marco, desaparecidos en 2105 y 2019, respectivamente).

Flores añadió que ni ella ni ninguna integrante del colectivo ‘Madres Buscadoras de Sonora’ representan “un peligro. Por favor, no me pidan dejar de buscar, son mis hijos y una madre, jamás los dejará solos”.

Desde hace 5 días, desde varios números de Sonora y de EEUU me están amenazando y mandando fotos y videos en WhatsApp de gente asesinada. No represento ni yo, ni los buacadores un peligro. Por favor, no me pidan dejar de buscar, son mis hijos y una madre, jamas los dejará solos. pic.twitter.com/VJkfVl2hZ3 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 8, 2023

