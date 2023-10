Ante la crisis deportiva e institucional que actualmente vive el Deportivo Guadalajara, tras una serie de malos resultados y la reciente suspensión de tres de sus elementos del primer equipo, Veljko Paunovic aseguró que las Chivas se encuentran en la búsqueda de recuperar su mejor versión como equipo, de cara al clásico tapatío que jugarán ante Atlas este sábado.



Sobre los rumores que rodean al entrenador serbio en el futbol español, ante un supuesto interés del Almería por hacerse con sus servicios, el técnico europeo evitó hablar del tema, al asegurar que no busca generar mayor inestabilidad dentro del ‘rebaño sagrado’.



“Pienso que hay momentos donde no hay que hablar y donde hay que demostrar sobre todo el compromiso, para ver si lo hay o no. Eso es lo que estamos buscando y por eso mantenemos calma con las informaciones que vienen de fuera. Yo lo que estoy mirando es si hay capacidad de levantarnos, una buena respuesta y eso he visto esta semana”, declaró Paunovic en conferencia de prensa.



Debido al escándalo que involucró a los jugadores, Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, que fueron suspendidos indefinidamente del equipo, Veljko Paunovic confirmó que existe una decepción general en el ambiente rojiblanco por lo sucedido con los jugadores, aunque dejó claro que son situaciones que exceden el control de cualquier equipo. “Por mucho que tengamos la estructura dentro del grupo bien clara, el individuo es responsable de sus actos. Si uno no quiere escuchar, no quiere obedecer, entonces tiene que asumir las consecuencias”.



En búsqueda de subsanar la relación que hoy tiene su equipo con la afición, Paunovic recalcó que espera conseguir un perdón ante su gente este sábado frente al Atlas, con la obligación de que sea a través de su desempeño en el campo, que consigan esa disculpa generalizada.



Tras confirmar reuniones con los capitanes y jugadores de mayor experiencia, el timonel de las Chivas agregó que el grupo se encuentra en una misma sinergia para enfrentar el Clásico Tapatío este fin de semana, para volver a mostrarse competitivos. “Hay que actuar ya. Ese es el mensaje que hemos tenido hacia el vestidor”

LEG