Los festivales de música son una tendencia que va a la alza en los conciertos, sin embargo, en México durante los años 90 se realizaron una serie de presentaciones masivas con bandas de rock de ese tiempo, los cuales según integrantes del Panteón Rococó no sólo están lejos en el tiempo sino también en principios por los que fueron creados.

“Claro que recordamos esos tiempos como una época dorada de alguna manera porque para empezar no tenían los nombres de festivales, eran conocidos como masivos y se hacían en Ciudad Universitaria con bandas que incluso ya no existen como Santa Sabina, por ejemplo, pero tenían la misión de la ayuda, se realizaban por apoyo a la situación por la que atravesaba Chiapas con lo del Ejército Zapatista y no se perseguía el lucro, de hecho no se cobraba, la entrada era donando kilos de arroz, frijol o cosas por el estilo.

“Así que no me parece que se pueda comparar esta época de festivales de rock con lo que fueron los masivos del pasado, ahora que ya no se hagan no creo que el rock haya perdido su discurso crítico o de visibilización de causas, nosotros, al igual que muchas otras bandas lo hacemos dentro de nuestras letras”, aseguró Gorri Ramone, guitarrista del grupo durante conferencia de prensa.

Aunado a eso destacaron las acciones políticas de algunos artistas con los que comparten escena.

“El hecho de que Manu Chao no haya regresado no creo que tenga que ver completamente con lo que declaró en el concierto masivo que dio en el Zócalo, él es una persona muy congruente con su ideología y su carrera y si para él de repente las cosas no pintan conforme piensa no lo hace, o sea que si el dinero de la presentación viene de un partido político directamente o de ciertas empresas, pues no busca atender los shows.

“Hoy en día sí creo que es muy complicado poder rastrear de dónde viene el dinero para tal o cual evento, principalmente cuando se trata de festivales tan grandes, pero al final a lo que nosotros nos dedicamos es a tocar y a llevar el mensaje de nuestras canciones en cada una de nuestras presentaciones, sea la parte del mundo en donde sea”, destacó el trompetista de la banda, Paco Barajas.

Por otro lado, la banda de ska Panteón Rococó está próxima a llegar al festival Tecate Coordenada, el cual se llevará a cabo de Guadalajara, Jalisco.

“Estamos emocionados por la fecha porque venimos de una gira bastante larga, venimos de pisar escenarios de otros países de Europa y siempre volver a ver al público mexicano es sorprendente, definitivamente tienen una manera muy peculiar de vivir y sentir los conciertos y aunque nosotros quisiéramos de repente seguir un programa al pie de la letra, termina siendo imposible, a veces el Doctor Shenka nos cambia la jugada y se le ocurre meter algo que no venía en el set y es porque sabe perfectamente cómo manejar el show y responderle al público”, agregó el trompetista.

Además de esta presentación que se llevará a cabo el 13 de octubre, el grupo tendrá dos presentaciones en solitario el 28 y 29 de octubre en el Parque Bicentenario en la CDMX.

El Tecate Coordenada además cuenta con grandes nombres como Queens of the Stone Age, The Drums, Junior H, Jumbo, DLD, entre muchos otros.

LEG