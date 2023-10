Narges Mohammadi, activista iraní, ganó el Premio Nobel de la Paz “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

Así lo anunció el Premio Nobel en su cuenta de X (@Premio Nobel).

“El Comité Nobel Noruego ha decidido otorgar el #PremioNobelPaz 2023 a Narges Mohammadi por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

BREAKING NEWS The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. #NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

Por su lucha la activista fue condenada por el régimen iraní a 31 años en la prisión.

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi has dedicated her life to fighting against the oppression of women in Iran and promoting human rights and freedom for all. For this the Iranian regime sentenced her to 31 years in prison. She has been in prison since 2015. pic.twitter.com/xNIpr4baWa

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023