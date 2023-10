El Premio Nobel de Literatura 2023 le fue otorgado al escritor noruego Jon Fosse, quien recibió la llamada de la Academia manejando por una carretera de su natal Noruega, y que se dijo “sorprendido pero no demasiado”. “Me preparé con cautela para lo que podría pasar durante los últimos 10 años. Pero créanme, no esperaba recibir el premio hoy, incluso aunque hubiera posibilidades”, declaró el también poeta a NRK, una emisora pública del país nórdico.

Aunque le debemos en demasía a Karl Ove Knausgard que las letras de Fosse traspasaran las fronteras de su propio país, no sería lo mismo sin los lectores que buscaron sus obras hasta el cansancio, hace años, cuando la mayoría de su obra no estaba publicada en otro idioma que no fuera el original. Y sigue siendo muy parecido hasta ahora, pues sólo dos editoriales independientes de España (De Conatus y Nórdica) tienen apenas un par de títulos en sus catálogos.

Ahora, sin embargo, a apenas unas horas de convertirse en el galardonado de este año, la editorial Penguin Random House anunció la inclusión del autor en su catálogo. Pasó lo que tenía que pasar: que su obra lograra el espacio de democratización que todo ganador de algún premio literario desea. Acaso un poco más valioso en este caso en que apenas hay pocas obras traducidas al alcance de los hispanohablantes.

Unas inéditas y otras cuantas más

La editorial informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el autor “se integrará primeramente con cinco títulos, de los cuales cuatro son inéditos en lengua española”:

Melancolía I y Det er Ales darán apertura a las publicaciones a finales de este presente año.

Melancolía II, A Shining y su Scenes forma a childhood. Títulos que aún no tienen fecha de publicación.

Asimismo, comunican que “posteriormente a estos títulos, se completará la publicación del resto de su obra narrativa”. No especifican, sin embargo, qué títulos serán incluidos y cuáles serán relegados del catálogo.

#Hilo 🧵 l ⁣⁣¡La editorial Random House se enorgullece de incluir al autor noruego, #JonFosse, en su catálogo! 📚✍️ El #PremioNobel de Literatura 2023 se integrará primeramente con cinco títulos, de los cuales cuatro son inéditos en lengua española. pic.twitter.com/f639Gw9nE3 — Langosta Literaria (@Langosta_Lit) October 5, 2023

Finalmente, apuntan que “la incorporación de estos títulos al catálogo de Random House forma parte de un proyecto gestado desde hace meses”, como aludiendo a una decisión premeditada, “y que atiende a la voluntad del autor de tener toda su obra publicada en lengua española”.