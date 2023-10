Hoy se estrena el reality Wendy Guevara, perdida pero famosa, en donde la ganadora de La Casa de los Famosos hace un salto introspectivo hacia su vida mientras reflexiona sobre el momento de reconocimiento privilegiado que tiene dentro de la comunidad LGBTQ+.

“Yo sé que no soy activista y no busco serlo y tampoco creo que sea la primera mujer trans que da visibilidad a la comunidad, antes de mí hubo gente como Francis y La Vogue, posiblemente hubo hasta más pero que yo no conocí y creo que el lugar en donde estoy en este momento es gracias a toda esta tradición de personas antes de mí”, dijo Wendy en entrevista con 24 HORAS.

“Sí creo que lo que yo hago en la televisión de alguna u otra forma aporta al movimiento, pero es que yo no creo que sea una cuestión de que busquemos aceptación, la aceptación nos la damos nosotras, es una cuestión de respeto, de que respeten nuestra decisión y nuestra vida porque a fin de cuentas eso es lo que importa de verdad. A mí todavía me tocó el tiempo en el que no nos daban trabajo por vestirnos así y el activismo ha logrado a que se haga por ley y de alguna u otra manera en el fondo, que aparezcamos en programas así, hace que se nos empiece a normalizar en la sociedad”, aseguró Guevara.

SU ORGULLO, LA FAMILIA

Por otro lado, aseguró que la fama ganada durante su participación en La Casa de los Famosos no la ha abrumado y que busca seguir vigente.

“Desde luego es emocionante tener un reality que hable de mí, en donde puedo exponer un poco más de quien soy y lo que he vivido pero no sólo yo sino también mis allegados.

“Sobre todo creo que es muy sincero porque de repente me hablaban mis amigas para decirme que les habían pedido entrevistas o algo por el estilo y yo les decía que no se preocuparan, que dijeran las cosas de la forma más sincera posible, como ellos lo hayan sentido porque de eso se trata esto, de ver cómo me percibe la gente a mi alrededor”, agregó.

Además de la emoción que demostró por este nuevo acontecimiento en su vida profesional, Guevara hizo gran énfasis en la importancia de la familia para tomar decisiones y del orgullo que siente en poder demostrarlo en Wendy, Perdida pero Famosa.

“A mis papás les costó un poco el acostumbrarse a las entrevistas y todo eso, pero varias televisoras y demás los contactaron desde que estaba encerrada en La Casa, entonces a la hora de los testimonios y de tener la cámara enfrente ya le habían perdido un poco el miedo y cuenta vivencias desde mi nacimiento hasta la actualidad.

“Creo que la familia es una parte muy importante para el autodescubrimiento y la aceptación de uno mismo, yo le daría el consejo a una persona que se está conociéndose de no sentir miedo de ser quien se es pero le daría más el consejo a los familiares de que si tienen algún hijo o sobrino que se reconozca dentro de la comunidad, que lo apoyen porque finalmente de la sociedad que está allá afuera no van a esperar menos que de lo que les dan en casa”, finalizó.

Wendy, perdida pero famosa se estrena hoy a través de las pantallas del servicio premium de VIX; primero serán sus dos episodios iniciales con estrenos cada jueves hasta su capítulo 13.

