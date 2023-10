Tras una deliberación que concluyó el día de hoy, 5 de octubre de 2023, a las 13:00 horas de Estocolmo, Suecia y las 5:00 horas de Ciudad de México, se nombró al autor noruego Jon Fosse (Haugesund, Noruega, 1959) como el laureado de este año del Premio Nobel de Literatura.

En palabras de Anders Olsson, escritor sueco y miembro de la Academia Sueca, Fosse “es un escritor fantástico desde muchas perspectivas”. Lo considera en cierto modo “extraño, porque logra conmoverte profundamente. Una vez que has leído algún título suyo tienes que continuar todo el tiempo”.

El también dramaturgo, ensayista y poeta noruego se hizo del galardón, en palabras de la Academia sueca, por “[sus] innovadoras obras de teatro y prosa que le dan voz a lo que no se puede decir”. Al tiempo, añadieron desde el podio que “su inmensa obra escrita en la forma Nyorsk del noruego, y que sube una gran variedad de géneros, en un caudal de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones”.

Aunque reconocido en su mayoría por todas las obras que acumula en su haber y que han sido presentadas a lo largo y ancho del mundo, no se le deja de reconocer por su valor en la prosa. Característica notoria desde su opera prima, Raudt, svart (Rojo, negro), de 1983, que, en notas de la Academia sueca, “es equitativamente reveladora y emocionalmente cruda”.

Se le reconoce como un heredero lejano y tardío de Samuel Beckett por su estilo y modo, aunque el noruego se ha hilado de lleno a sus raíces, “tanto lingüísticas como geográficas”. Cosa que sucede en todas sus obras, desde su debut hasta en títulos como Someone Is Going to Come –publicada originalmente en 1996, aunque traducida y publicada en inglés hasta 2002–, pasando por su segunda novela, Stend gitar, publicada en 1985, una obra en la que hay un halo kafkiano innegable, “poderosamente ambivalente”.

Sin embargo, sí hay algunas obras que concentran con fortaleza la esencia y perspectivas del autor, son su Septología y la Trilogía. Esta última dividida en tres partes: Andvake, Olavs Drumar y Kveldsvævd, publicadas en 2007, 2012 y 2014, respectivamente. Dicha saga, en que se filtran las nociones bíblicas (y católicas) del escritor, se ha publicado en español a través de la editorial independiente De Conatus.

Sobre su Magnus opus, Septología –también dividida en ciertas partes debido a su extensión (más de 1200 páginas)– pueden decirse ensayos enteros. Esta obra monologada, dividida en tomos, publicados entre 2019 y 2021, tiene la particularidad de sentirse como un soliloquio eterno, que se sostiene en repeticiones y formalidades, “donde todas las partes se aperturan con la misma frase y concluyen con el mismo rezo para Dios”.

Con un minimalismo que acaso tiene precedentes en Beckett, una sencillez rítmica y melodiosa a través de la cual hace circular sus mensajes y preocupaciones, es que no sorprende que la Academia le haya elegido. Sí sorprende, quizá, a quienes tenían las expectativas puestas en otros autores.

Así, entre las traducciones de sus obras, que ya sobrepasan los 40 idiomas y distinciones, como ser nombrado caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia en 2003 y el Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2015, el también autor de Melancholy (1995, 1996), se ha alzado el día de hoy con una medalla y un premio valuado en 11 millones de coronas suecas. Es solo el sello del “minimalismo Fosse”.

