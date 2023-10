Mal y de malas están las cosas en Verde Valle, luego de que las Chivas dieran a conocer la separación de Alexis Vega, ‘Chicote’ Calderón y Raúl Martínez del primer equipo por una indisciplina, ahora han surgido los rumores de la partida de su entrenador, Veljko Paunovic.

De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano, Veljko Paunovic, estaría en negociaciones nada más y nada menos que con el Almería de La Liga en España, equipo actual del defensa mexicano, César Montes.

El periodista especializado en fichajes señala que el todavía entrenador de las Chivas se encuentra con negociaciones con el equipo español y que estaría cerca de cerrar su llegada para sacarlos de la zona de descenso, esto debido a que su contrato cuenta con una cláusula de recisión especial que facilitaría su salida del Guadalajara.

Luego de haber perdido la final del torneo Clausura 2023 frente a los Tigres, el serbio ha visto en picada el proyecto deportivo que empezó a inicios de año, indisciplinas dentro del equipo, el fracaso en la Leagues Cup y el haber conseguido una sola victoria en los últimos 7 juegos han puesto en jaque la actualidad del rebaño.

Horas intensas se vivirán previo a una edición más del ‘clásico tapatío’, en caso de que Veljko Paunovic no consiga un buen resultado frente al Atlas este fin de semana, no sería extraño que se anuncie la salida del entrenador de cara a la recta final del torneo y se anuncie algún interinato.

De momento, Fernando Hierro, director deportivo, y Amaury Vergara, dueño del club, no han dado a conocer alguna postura ni han salido a desmentir esta información, actualmente las Chivas se encuentran en la octava posición de la tabla general.

🚨⚪️🔴 Exclusive: La Liga side Almería make formal contact to appoint Veljko Paunović as new head coach.

Negotiations ongoing as there’s exit clause into his contract at Chivas 🇲🇽

Discussions taking place to make it happen.

Paunović, open to return after playing there in 2008. pic.twitter.com/zAVwjoxQhQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2023