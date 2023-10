Este jueves 5 de octubre, las salas de nuestro país contarán con varias funciones de la nueva película dirigida por David Gordon Green titulada “El Exorcista: Creyentes”, para la mala fortuna de Universal Pictures, esta nueva cinta que hace oda a la versión original está siendo destrozada por la crítica.

De acuerdo con el sitio “Rotten Tomatoes”, medio especializado en crítica de cine, esta nueva cinta del exorcista acumula una aprobación apenas del 23 por ciento, hasta el momento acumula un total de 96 reseñas, pero la mayoría la califica como una absoluta basura y que para nada tiene que ver con la obra del recién fallecido William Friedkin de 1973.

Aquí algunos de los comentarios que han hecho los profesionales del séptimo arte:

Mientras más pasa el tiempo, más críticas se van sumando en contra de esta cinta. Para el estreno de nuestro país se han habilitado varias funciones y se espera que la taquilla de nuestro país pueda aportar bastante para tratar de recuperar la inversión en la filmación y campaña publicitaria de la cinta.

Recordemos que esta película adelantó su estreno en nuestro país para no competir con “Taylor Swift: The Eras Tour”, documental que hablará sobre la exitosa gira mundial que ha tenido la cantante estadounidense.

The first reviews are in for #TheExorcistBeliever – currently it's Rotten at 24% on the Tomatometer, with 38 reviews: https://t.co/dn67J7VXla pic.twitter.com/nZWoOYUQsZ

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) October 4, 2023