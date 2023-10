Pese a que ayer acusó de recibida de la orden del INE de bajar su posdata a los conservadores/reaccionarios, el Presidente volvió a retar a la autoridad electoral: proyectó su nuevo en todos los canales oficiales antes de su conferencia matutina.

Este jueves, al inicio de su Mañanera, el mandatario difundió en los canales oficiales de su administración en YouTube, Gobierno de México y CEPROPIE y su cuenta oficial –Andrés Manuel López Obrador– la advertencia que le ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE) el nuevo mensaje que dedicada a sus opositores para que no vean el programa dedicado para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores.

Y más aún, mientras el audio de su voz se reproducía en el audio del Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador entró al recinto y escuchó, atentó el mensaje mientras observaba a la prensa, y una vez concluida la grabación expresó: “¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Ánimo!”

Te podría interesar: Golpea a México la ciberdelincuencia

Este miércoles, el mandatario mexicano no espero ni siquiera 24 horas tras la resolución del INE que le mandató eliminar la posdata en la que pide a sus opositores no ver sus conferencias matutinas porque les puede hacer daño, para “atacar” desde al menos 2 frentes.

El primero, desde su canal oficial en YouTube -Andrés Manuel López Obrador- en el que difundió la advertencia de que en la Mañanera no se van a tocar temas electorales -pues ya comenzó el proceso 2024- para después transmitir una nueva “versión” de su mensaje a los conservadores, incluso leído con su propia voz.

“El mejor presidente de México. Benito Juárez decía que el triunfo de la reacción de la moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasicismo, el racismo es la discriminación. Te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este día, luego circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectan los intereses que defiendes. Eres libre, no tengas, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa como este diálogo circular para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”, se escuchó en la transmisión de ayer.

Y no satisfecho con ello, en los canales oficiales de su administración en YouTube (Gobierno de México y CEPROPIE) se proyectó la versión “original” del mensaje que dictó al día siguiente que la autoridad electoral pidió emitir antes de sus conferencias para acto seguido -cuál si lo tuviera ensayado- entrar al Salón Tesorería de Palacio Nacional a hablar del tema.

Te podría interesar: EN VIVO: Sigue la conferencia mañanera de este 5 de octubre

“Ya no podemos llamarlos ‘conservadores’, ahora los vamos a llamar ‘reaccionarios’. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez?, que el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, comentó luego de saludar a la prensa con su habitual mensaje de “ánimo”, comentó con una sonrisa de oreja a oreja.