En un hecho histórico y sin precedentes, la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) ha dado a conocer que la organización y sede del Mundial de 2030 se llevará a cabo entre seis países distintos de tres continentes.

Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos serán los países encargados de celebrar el primer centenario de la Copa del Mundo para el 2030, esta noticia la dio a conocer primero Alejandro Domínguez, dirigente de la Conmebol.

Por medio de un comunicado, el máximo organismo dio a conocer esta impactante noticia, pues se señaló que los países sudamericanos serán los encargados de llevar a cabo los tres partidos inaugurales del Mundial de 2030, tal y como sucederá para la Copa del Mundo de México-Estados Unidos y Canadá.

“El primero de estos tres partidos se jugará, por supuesto, en el estadio donde empezó todo, el mítico Estadio Centenario de Montevideo, precisamente para celebrar la edición centenaria de la Copa Mundial de la FIFA”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

A diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, esto no significa que Argentina, Uruguay y Paraguay se clasifiquen directamente a este campeonato, únicamente se encargarán de la organización de los partidos inaugurales, las selecciones de España, Portugal y Marruecos sí tendrán su boleto asegurado, ya que oficialmente fueron reconocidos como la sede oficial de 2030.

Además de haber dado a conocer lo que ocurrirá en las celebraciones por el centenario de la Copa del Mundo, la FIFA también lanzó una invitación a las Confederaciones AFC y OFC (Oceanía y África) a que lancen sus propuestas para ser la sede del Mundial de 2034, con esto buscan llevar el torneo de futbol más importante del planeta a otros lados.

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg

— FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023