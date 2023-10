“¿Por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir?, los conservadores ahora que no les ha funcionado nada y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir y considerando al pueblo menor de edad”.

Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a los cuestionamientos sobre las aspiraciones de García Harfuch a la coordinación local de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena en la Ciudad de México.

Este lunes se le cuestionó al mandatario federal si la posible nominación del exsecretario de Seguridad capitalina podría afectar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la capital, debido a los presuntos vínculos de este con Genaro García Luna, exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, hoy preso en EU por relaciones con el narcotráfico, López Obrador dijo que:

“El mejor método es que sea la gente la que decida, hay que tener cuidado con los farsantes. Mucho cuidado”.

A inicio de septiembre, García Harfuch dejo la titularidad de Seguridad Pública para aspirar a la candidatura local Morena: él se sumó a la carrera que disputan Clara Brugada, Hugo López-Gatell y Mariana Boy.

La semana pasada, García Harfuch estuvo en la polémica, pues su nombre volvió a ser referido en el Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ya que su presidente, Alejandro Encinas, lo relacionó de nueva cuenta, con la construcción de la “Verdad Histórica”.

Esto, porque el también subsecretario indicó que el extitular de Seguridad de la Ciudad de México fue parte, en un segundo nivel, de la llamada “Junta de Autoridades” para la fabricación del relato que señala que los 43 jóvenes, tras ser atacados por la delincuencia organizada, fueron asesinados, cremados y sus restos arrojados a un río, todos juntos.

Por todo lo anterior, el titular del Ejecutivo federal -quien acotó que ya entregó el “Bastón de mando” del movimiento a Sheinbaum Pardo- dijo que:

“Hay que tenerle confianza al pueblo, ¿quién va a decidir?, ¿quién decide en la democracia? El pueblo. Si es tan malo, tan malo Harfuch como se sostiene, el pueblo está muy consciente”.