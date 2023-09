Por fin, hoy viernes se reanuda la actividad en el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil tras una pausa por la Fecha FIFA del mes de septiembre, que formó parte del clasificatorio de la Copa Oro W 2024 que se disputará en Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, en punto de las 17:00 horas, con el duelo entre Necaxa y Rayadas en la cancha del Estadio Victoria, se retomarán las acciones del torneo, en el que hasta el momento se han disputado 11 Fechas y se han marcado 333 goles, siendo Maricarmen Reyes de Tigres, la líder de goleo con 13 goles.

Esta Jornada 12, tendrá una reedición de la última Final entre América y Pachuca, siendo el Estadio Hidalgo el escenario del domingo 1 de octubre a las 18:00 hrs. Además, Tigres equipo líder con 31 unidades, se medirá a Pumas en el ‘Volcán’ el lunes 2 en punto de las 19:00 hrs.

De igual forma, destacan duelos como Cruz Azul vs León; Chivas vs Mazatlán; Juárez vs Querétaro; Atlético San Luis vs Tijuana; Atlas vs Puebla y Santos vs Toluca, enfrentamiento que cierra la Jornada 12.

Con este regreso, el panorama deportivo para este fin de semana se enriquece aún más, pues habrá cualquier cantidad de ofertas para viernes, sábado y domingo.

