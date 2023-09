El actor británico Michael Gambon, que interpretó a Albus Dumbledore en la saga cinematográfica de “Harry Potter”, falleció a los 82 años, anunció este jueves su familia.

En medio siglo de carrera, Gambon ganó cinco Baftas y encarnó al director de la escuela de brujos de Harry Potter.

“Michael, un amado esposo y padre, murió en paz en el hospital en compañía de su esposa Anne y su hijo Fergus debido a una pulmonía”, indicó el comunicado de la familia.

Para el público británico, también era conocido como el comisario Maigret en una famosa serie difundida en la cadena ITV.

Gambon debutó su carrera en el teatro, en una producción de Otelo en Dublín, en 1962.

En 1998, fue nombrado caballero por su contribución al mundo del entretenimiento.

El intérprete, a quien también le gustaba pilotar coches, dio nombre a una curva del circuito del programa televisivo Top Gear, en la que casi tiene un accidente.

Tras el anuncio de su fallecimiento, Jeremy Clarkson, expresentador de esta emisión, dijo que se trataba de un hombre “extremadamente divertido” y un “invitado increíble”, en un mensaje en su cuenta de X.

Con la muerte de Michael Gambon, suman ya 25 actores y actrices fallecidos que formaron parte del elenco de la saga de películas de “Harry Potter”, entre los más destacados están Alan Rickman (Severus Snape), Richard Griffits (Vernon Dursley), Robbie Coltrane (Hagrid) y Richard Harris (el primer Dumbledore).

Tras darse a conocer la terrible noticia del fallecimiento del actor, cientos de fans de esta saga homenajearon su participación dentro de las películas, y sobre todo, recordaron ese momento en la cinta “Harry Potter y el misterio del príncipe” cuando Severus Snape toma la decisión de matar a Albus Dubledore con uno de los maleficios imperdonables, dando pie al final de la historia.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023