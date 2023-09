La banda más grande de Latinoamérica, Rockland vuelve para una segunda edición, esta vez cargada de rock en español y promete una experiencia aún más emocionante y con invitados de lujo.

“El hecho de promover el talento de grandes figuras consagradas y el de músicos emergentes a través del arte y el entrenamiento, me parece fundamental y, además será histórico porque vamos a romper récord con la cantidad de músicos que van a estar tocando al mismo tiempo”, aseguró en conferencia de prensa, Sergio Mayer, socio de Rockland.

El también actor destacó el reto que esta producción ha representado. “La primera vez que le conté a un amigo músico esta idea me dijo que iba a ser si no imposible, desastroso porque si bien en una banda de rock normal es difícil coordinar dos guitarras, ahora coordinar tantas baterías, bajos y hasta voces, no se iba a poder, pero finalmente vio el resultado la vez pasada y quedó sorprendido”, aseguró Mayer.

“Esta experiencia junta a la familia a través del rock”, pues contó una historia de un niño que dejó a un lado el celular por meses para aprender las canciones en un instrumento.

Sobre ello, Rasheed, baterista de Los Daniels catalogó como un logro este hecho. “La música es vida, sin ella no hay vida; de eso nos damos cuenta cuando damos clases pues la cantidad de niñas y niños que día con día quieren aprender, sea cual sea el problema que hay en su vida o si es que no los hay, la música forma parte de su vida.

“Además, las canciones que se interpretarán forman parte importante de nuestro soundtrack y compartir escenario con los músicos que las imaginaron y las llevaron a cabo, es una experiencia increíble”, aseguró.

“Hoy en día cada vez más mujeres en la música, antes se contaban con los dedos de una mano, pero actualmente a mí me emociona ver niñas que toman la batería, el bajo o la guitarra y creo que eso es algo muy importante que vamos a poder ver aquí. Me emociona y para mí es un honor estar aquí representando el poder femenino”, dijo por su parte Mariela Sánchez, invitada del Rockland y quien toca en Girls Go Ska.

El concierto durará aproximadamente 2 horas y 45 minutos y se compondrá de 24 canciones importantes dentro del movimiento del rock en español, que aseguran sus organizadores, todos se las saben.

En esta ocasión, a diferencia de la anterior, se eliminará el escenario principal y todos los músicos, incluidos los invitados especiales, estarán mezclados en la pista, para así dar una experiencia aún más inolvidable a todos los participantes.

La segunda edición de Rockland, se llevará a cabo el 29 de octubre en la Arena CDMX a las 20:30 horas.

LEG