La gimnasta mexicana, Alexa Moreno, fue comparada con la histórica gimnasta rumana, Nadia Comaneci.

Lo anterior, luego de que la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos en la red social X sorprendiera a los usuarios con una comparación que dejó con la boca abierta a más de uno.

Con motivo de la celebración del Mundial de Gimnasia Artística, que se llevará a cabo en Amberes, Bélgica, las redes sociales recordaron la icónica participación de Nadia Comaneci en Montreal 1976.

En la publicación, aparece el salto de caballo que realizó la histórica gimnasta rumana. Sin embargo, en el mismo video, del lado derecho, aparece Alexa Moreno ejecutando su salto de caballo que realizó en Tokio 2020. Haciendo una comparación de ambas atletas.

“Más de 40 años de salto femenino en los Juegos Olímpicos, de 1976 a 2020, de Nadia Comaneci a Alexa Moreno! ¿Qué bóveda es tu favorita?”, escribió la cuenta oficial de los JO.

Por supuesto, la elección fue dividida, algunos usuarios prefirieron el salto de Comaneci, otros el de la gimnasta mexicana.

40+ years of women’s vault at the Olympics, from 1976 to 2020, from Nadia Comaneci 🇷🇴 to Alexa Moreno 🇲🇽! Which vault is your favourite? 👇#Antwerp2023 I #ARTWorlds2023 l @nadiacomaneci10 pic.twitter.com/uSNKM9ZWzE

— The Olympic Games (@Olympics) September 28, 2023