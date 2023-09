El pequeño “ratón amarillo”,Pikachu, personaje perteneciente a la franquicia Pokémon, llegará al Museo Van Gohg en Ámsterdam.

A través de las cuentas oficiales de Pokémon se dio a conocer que con motivo del 50 aniversario del Museo Van Gogh se llevará a cabo una colaboración especial en sus instalaciones junto con los célebres personajes japonés creados por Satoshi Tajiri para la empresa de juguetes Creatures Inc.

La exposición, de carácter temporal se llevará a cabo del 28 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 7 de enero de 2024.

En ella podrán ver arte de Pokémon al estilo de Van Gogh, esto a través de los seis cuadros que interpretan algunos de los clásicos del pintor Vincent Willem, y que conforman la colección.

Algunos de los protagonistas que estarán presentes son: Pikachu, quien interpreta la obra basada en el “Autorretrato con sombrero de fieltro gris” (1887), mientras que en otro aparece Snorlax relajándose en una versión de “El dormitorio en Arlés” (1888).

La exposición se encontrará en el primer piso de la colección permanente, concretamente en el edificio Rietveld.

Y con el fin de acercar a los más jóvenes descubrir parte de la trayectoria del pintor neerlandés, de la mano de una marca japonesa, en el Atrio se les entregará a los visitantes el cuadernillo ‘A Pokémon Adventure’, en el que se repasa la historia de cómo han influido los cuadros realizados en base a la trayectoria de Van Gogh.

Cuando se complete, los visitantes podrán canjearlo por “una carta de promoción especial Pikachu x Van Gogh Museum”. La carta está disponible únicamente en inglés y holandés.

Y por si fuera poco, aparte de esta experiencia es que los fans podrán comprar mercancía exclusiva. En tanto que si eres fan y tienes la posibilidad de darte una vuelta por Ámsterdam, ¡No te lo puedes perder!

Explore the art of Vincent van Gogh with Pokémon at the @vangoghmuseum in Amsterdam! ⚡🌻

Discover Pokémon-themed artworks, take part in an art hunt, and shop exclusive merchandise from Pokémon Center and at the museum from 28 September through 7 January 2024! pic.twitter.com/lVRNBits4P

— Pokémon (@Pokemon) September 27, 2023