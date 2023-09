El senador y exgobenador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que está en pláticas con el Partido Verde Ecologista (PVEM) para poder integrarse a sus filas luego de haber renunciado al PRI en julio pasado.

“Sí efectivamente, lo más probable es que me sume a algún partido político, quiero aportar mi granito de arena a México los próximos años, me dan ganas, entusiasmo, el Partido Verde es una opción, agradezco la confianza que me han otorgado hasta ahorita, aunque todavía no he tomado una decisión”, declaró.

En entrevista dijo que está valorando las distintas ofertas y agradeció las opciones que ha tiene para irse a otra fuerza política.

“No busco ni cargo ni puesto… No estoy buscando un cargo, no estoy buscando un hueso”, aclaró y dijo que lo que quiere es seguir aportando a México ya sea desde un partido o sin partido político.

Señaló que en los próximos días tomará la decisión.

CSAS