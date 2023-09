La filmografía coreana ha tenido un gran impacto por sus narrativas pero en especial por la presencia femenina muy estilizada, pero ya existe una corriente actual en que la que las cineastas buscan retratarlas como mujeres reales, asegura Sein KIM, quien explora una relación madre-hija más apegada a lo cotidiano en su cinta Departamento con dos mujeres.

“En los últimos años a la fecha algunas cineastas se dieron cuenta que existen muchos estereotipos sobre las mujeres que no son las de verdad como esas mujeres muy delgadas, estilizadas, con pieles radiantes, que parecen modelos y que vemos en las grandes producciones o en telenovelas incluso, entonces ellas decidieron que el cine independiente era la mejor manera de plasmarlas como son”, contó la directora de cine en entrevista con 24 HORAS.

“En lo particular no creo que sea del todo malo, existen diferentes formas de percibir las cosas o incluso puede ser intencional para el director exagerar en esas formas, hay papeles en los que funcionan pero creo que ante ojos extranjeros se puede distorsionar la imagen de nuestra sociedad, incluso ante los nuestros, en el caso de los más jóvenes mostrarles algo que no es y causarles problemas entre lo que ven y viven y añorar algo que simplemente no es”, continuó KIM.

Por ello la directora ha adoptado esa misma corriente en su más reciente película Departamento con dos mujeres, la cual llega a las pantallas de la Cineteca Nacional como parte de la Semana de Cine Coreano.

En esta cinta se narra la historia de una relación madre e hija que viven juntas pero no se llevan bien. Un día, mientras hacen la despensa en el supermercado tienen una pelea de costumbre y el carro de la madre golpea a su hija, quien al pensar que no fue a propósito reclama una disculpa no solo por ese accidente sino por todo lo que su mamá le ha hecho pasar a lo largo de su vida.

“La mayoría de las veces en las cosas que se producen en nuestro país las madres son inhumanas, son mamás que aman, que apoyan todo el tiempo, que protegen a sus hijos y que aunque llegan a discutir, finalmente hay una reconciliación y no pasa nada, son personas comprensivas que no sufren y si lo hacen es en silencio.

Definitivamente eso no pasa, los padres y las madres pueden pelear con sus hijos, pueden sentir rencores e incluso ser malos padres.

“Yo quise acercarme a la realidad de cómo puede ser una relación en familia. Además también pensé en como a las mamás las presentas siempre de manera asexual y en mi película existe una madre con deseo sexual, que lo busca y que forma parte importante de su vida. Para mí es importante mostrar un Corea un poco más real, y bueno no todo es malo, la cinta habla del perdón, de la reconciliación y en general del ser humano que no es perfecto”, destacó Sein KIM.

Ante un creciente interés por la cultura surcoreana derivado de la popularización de productos culturales como el K-pop y los K-dramas, la cineasta no considera que sea un punto negativo a pesar de la creación de estereotipos.

“De alguna u otra manera es lo que ha llevado a que las cosas que hago yo con compañeros que comparten visiones tengan la oportunidad de llegar a lugares como México y creo que despiertan el suficiente interés en las personas por conocer nuestra sociedad, que cuando se acerquen a ver películas que no forman parte de esas producciones van a poder interpretar cosas más realistas, historias más humanas”, finalizó la cineasta coreana.

Departamento con dos mujeres será proyectada hoy a las 20:30 en la Cineteca Nacional en su locación de Xoco. La semana de Cine Coreano concluye este viernes.

LEG