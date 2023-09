Ya hace un par de semanas de que salió la nueva edición del videojuego “EA Sports FC 24”, el cual, tras romper relaciones con la FIFA, busca seguir atrayendo la atención del público futbolero en todo el mundo, es por eso que han estado implementando diferentes actualizaciones en sus diferentes modos de juego.

Como se había dicho previo a su lanzamiento, los jugadores ahora iban a poder contar con distintas ligas femeniles profesionales de futbol, por lo que la posibilidad de armar equipos integrados entre hombres y mujeres era algo inevitable, siempre y cuando la química entre los jugadores fuera la óptima.

Recordemos que para lograr una buena sinergia en los equipos que armes en tu partida de “EA Sports FC 24” deberás tomar en cuenta distintos factores como la nacionalidad de los jugadores, las ligas en las que compiten, el equipo al que pertenecen y sobre todo el tipo de carta que poseas, ya que en el caso de las cartas de “iconos”, la construcción de la química será diferente.

Pero eso no es todo, a la hora de conseguir tus sobres para comprar y vender jugadores de tu plantilla, la posibilidad de que te salgan tanto hombres como mujeres está muy latente. En la más reciente actualización, se modificaron las probabilidades de que aparezcan futbolistas de ambos sexos, ya sea en sus modalidades oro, plata y bronce.

Esto también afectará en el tipo de sobre que adquieras, por ejemplo, en caso de que compres un pack de Oro Premium en Ultimate Team, existe una probabilidad del 100% de que te salga un jugador o jugadora de nivel oro de 75+, un 18% de un Futbolista de Oro 82+ y un 4,2 % de un Futbolista de Oro 84+.

Así que ya sabes, si quieres sacar todo el potencial de tu plantilla dentro del nuevo “EA Sports FC 24”, deberás considerar varios factores y que así, te puedas volver el mejor entrenador y llevar a tu equipo a la gloria máxima.

Putting in serious shifts, scoring screamers for fun, and fighting for the badge.

Team of the Week 2's arrived in Ultimate Team in #FC24. pic.twitter.com/XHbY8iFLLG

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 27, 2023