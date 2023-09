Luego de que se celebrara el juego correspondiente a la jornada 11 entre las Chivas de Guadalajara y el Mazatlán, se comenzó a mencionar que el rebaño podría impugnar el resultado y ‘ganar en la mesa’ luego de una presunta alineación indebida por parte de los cañoneros, esto luego de que el partido terminó con un marcador de 3 a 1.

Tras esto, varias fuentes mencionaron que el equipo de Amaury Vergara impondría una queja ante la Comisión Disciplinaria de la Liga Mx para poder llevarse los tres puntos debido a que el jugador de Mazatlán, Joaquín Esquivel, habría llegado a este encuentro con una acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Tras la incertidumbre que se había generado, debido a que el jugador sí había acumulado estas cinco tarjetas amarillas, pero con dos equipos diferentes, la Comisión Disciplinaria de la Liga Mx emitió un comunicado aclarando lo sucedido basado en su reglamento.

“Conforme con el artículo 16 apartado 1, los jugadores que acumulen las primeras 5 amonestaciones en un Torneo deberán cumplir con un partido de suspensión (…) para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente.

En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida”, se lee en el comunicado.

Al ser un error de la Comisión, Chivas no podrá interponer una queja por alineación indebida y no podrá ‘ganar el juego en la mesa’, tal como sí sucedió en el caso de Puebla vs Xolos, en el que los dirigidos por Miguel Herrera se llevaron los tres puntos.

La #ComisiónDisciplinaria informa sobre el caso del jugador de @MazatlanFC, Joaquín Esquivel. — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 27, 2023

MC