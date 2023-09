El avión de los Pittsburgh Steelers tuvo que aterrizar de emergencia en Kansas City a causa de fallas en los motores; no hay heridos.

El equipo de los Pittsburgh Steelers aterrizó de emergencia en Kansas City después de que presuntamente el avión en el que viajaban presentara fallas en los motores.

Lo anterior ocurrió después de que tomaran su destino de vuelta a casa durante la madrugada tras el partido que disputaron contra los Raiders de Las Vegas, sin embargo, no pudieron concluir el viaje, por lo que aterrizaron en Kansas.

“Todos en el avión están a salvo y estamos haciendo los planes necesarios para regresar a Pittsburgh más tarde este lunes”, explicó Burt Lauten, porta voz del conjunto.

De acuerdo con medios locales, el avión tuvo que aterrizar de esa forma debido a una falla en la presión del aceite dentro de uno de los motores.

Cabe resaltar que los Steelers viajaban contentos tras la victoria que lograron el pasado domingo con un marcador de 18 a 23 frente a los Raiders en el Allegiant Stadium con ubicación en el Paradise, Nevada.

Por su parte el atleta Cam Heyward se tomó la situación con humor por medio de su Twitter en donde mencionó que el aterrizaje ocurrió de emergencia por la presión que ejercieron sus compañeros sobre el mariscal de campo Garoppolo.

Dang emergency landing in KC.I think it’s due to @minkfitz_21 “roughing the passer call” but seriously landing KC……….

— Cam Heyward (@CamHeyward) September 25, 2023