Como una de las maneras más efectivas de acercarse a la población y de hacer un rendimiento de cuentas sobre lo que sucede en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha optado por la creación de sus famosas conferencias mañaneras, las cuales se transmiten en televisión y a través de los canales de YouTube del Gobierno del México y del mismo presidente.

Como resultado de esto y sabiendo que estas conferencias son de interés nacional, el presidente compartió por medio de su cuenta de X un listado en donde se muestra que su canal de YouTube es el que registra mayor número de espectadores en todas las plataformas de streaming de habla hispana.

Con una audiencia de 4.56 millones de espectadores en un tiempo de 61 horas y 15 minutos, AMLO supera a streamers top de la comunidad y con mucho menos tiempo de transmisión como Illojuan, Ibai, Spreen, Auronplay, Rubius y los mexicanos, Rivers y ElMariana.

“Nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles —aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos— que hoy apareció que fuimos en el mes de agosto los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana“, dijo el presidente por medio de sus redes sociales.

Estos datos y la tabla que fue publicada por AMLO pertenecen a la página “Streams Charts”, la cual se encarga de recoger todos los datos de audiencias, suscriptores y horas de transmisión, no solo de la comunidad hispana, sino también de la de habla inglesa y portuguesa.

Esta nos sería la primera vez que el presidente lidera este top, en lo que va del año, este mismo sitio ha publicado estos datos y el canal de YouTube de López Obrador se ha posicionado en lo más alto.

📈 Most Watched Spanish-Speaking Streamers across all platforms in August!

1️⃣ @lopezobrador_ 🇲🇽

2️⃣ @illojuan 🇪🇸

3️⃣ @SpreenDMC 🇦🇷

4️⃣ @elxokas 🇪🇸

5️⃣ @IbaiLlanos 🇪🇸

6️⃣ @rubiu5🇪🇸

7️⃣ @samyriveratv 🇲🇽

8️⃣ @Mixwell 🇪🇸

9️⃣ @elmarianaa 🇲🇽

🔟 @WestCOL_ 🇨🇴

