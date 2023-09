Luego de la fecha FIFA del mes de septiembre, en donde se llevaron a cabo distintos duelos amistosos, juegos de eliminatorias para la Euro y el inicio de los duelos mundialistas en Sudamérica, se publicó el nuevo ranking de selecciones que integran dicha organización.

En la edición de este ranking del mes de septiembre no se han presentado muchos cambios en comparación al pasado, Argentina sigue liderando este listado, el resto del top cinco lo conforman Francia, Brasil, Inglaterra y Bélgica.

En el resto de los equipos que conforman el top 10, solamente la selección de Portugal pudo escalar una posición, pero lo siguen conformando los mismos equipos ordenados de la siguiente manera: Croacia, Países Bajos, Portugal, Italia y España.

En cuanto a lo que sucede con México y la Concacaf, en este nuevo ranking de la FIFA el equipo de los Estados Unidos se mantiene como el mejor ubicado en el lugar once, le sigue la Selección Mexicana en el puesto doce y hasta el lugar 44 y 45 están los conjuntos de Canadá y Panamá.

De las pocas selecciones que se vieron beneficiadas escalando una o varias posiciones en este nuevo listado fueron los equipos de Marruecos, Colombia, Dinamarca y Japón dentro del top 20.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial, el próximo ranking Mundial de la FIFA se publicará el próximo 26 de octubre de este año.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.

Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023