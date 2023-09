Myrka Dellanos sorprendió a todos, pues se convirtió en la vocera de Luis Miguel y quiso rebatir lo dicho por Aracely Arámbula. Nadie sabe por qué su afán de protegerlo, se sabe que fueron novios hace muchos años, pero eso es cosa del pasado.

Sin embargo, Myrka aseguró que Paloma Cuevas no es la comadre, que sólo estaba ahí cerca, pero los compadres oficiales son Miguel Alemán y su esposa Natalia. La conductora de televisión agregó que Luismi y Paloma se conocen desde niños y me pregunto: ¿Y eso qué tiene que ver?

No importa cómo lo quiera plantear, Luis Miguel era muy amigo de Enrique Ponce y anda con su exmujer, cuando se supone que eso no se debe hacer entre amigos, ya que es un código implícito.

Lo más curioso es que diga que Luis Miguel ama y adora a sus hijos, cuando tiene 10 años sin verlos y cuente que es muy cercano a Michelle, cuando es bien sabido que no la buscó hasta los 18 años y luego dejaron de verse porque Michelle Salas se enojó con él debido a que en la serie no la cuidó y mucho menos a su mamá Stephanie Salas.

Aracely también comentó que Luis Miguel es un deudor alimentario y Myrka jura que sí paga la pensión ¿será que Micky o Paloma le pidieron que hiciera estas aclaraciones? O fue por voluntad propia para después poder solicitarle una entrevista.

Mayela Laguna, la ex de Luis Enrique Guzmán está furiosa porque la han atacado mucho a partir de que el hermano de Alejandra dijo públicamente que Apolo no es su hijo y dejaría de mantenerlo.

Ahí empezó esta historia, Mayela salió a decir que sí es su hijo y que luchará por demostrar la verdad. Luis Enrique interpuso un recurso legal de desconocimiento de paternidad y ahora resulta que quiere solicitar la patria potestad.

Mayela asegura que sabe muchas cosas y se ha callado, pero no se vale que su ex diga que es drogadicta e incapaz de cuidar a Apolo, cuando ya se rehabilitó y asegura que Luis Enrique es alcohólico y drogadicto.

La mamá de Apolo ha confesado que fue adicta, pero ya se recuperó y actualmente está sana. De hecho reta a su ex para que se hagan un antidoping, para demostrar quién consume drogas.

Mayela pide que la dejen en paz y asegura que seguirá el proceso legal para que Luis se haga la prueba de ADN frente a un juzgado y se sepa que él es el padre. Esta vez no está dispuesta a dejarse y revela que está trabajando y no quiere limosnas; confiesa que en cuanto se sepa la verdad, no permitirá que su hijo vuelva a ver a su padre porque sólo la han agredido y sobretodo están lastimando a su hijo, además no quiere su dinero, prefiere que no le dé nada y la deje en paz.

Para rematar, Mayela dejó claro que si algo le sucede culpa directamente a Enrique, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Tengo un pendiente: Luis Enrique tal vez no ha pensado que está violentando a un menor, al decir públicamente que no se parece a él y que es igualito a su padre biológico. ¿O sea que no sólo supone no ser el papá , si no que además, supuestamente sabe quién es el padre?

Si siempre lo supo, ¿entonces por qué lo dijo hasta ahora?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

