¡Se acabó la espera! Hoy es el primer concierto de la icónica banda británica Depeche Mode después de cinco años de ausencia en tierras aztecas. Esta ocasión vuelven con su gira Memento Mori para ofrecer tres fechas en el Foro Sol: 21 (¡hoy!), 23 y 25 de septiembre. Esta gira, como cada ocasión que vuelven, fue sold out en cuestión de horas. La fanaticada que tienen en nuestro país es una de las más grandes a nivel mundial.

Como reza la tradición previa al concierto, los fans ya están especulando acerca de las canciones que tocarán. Es sabido que nunca nos enteramos sino hasta que estamos dentro del espectáculo. Sin embargo, como soñar es gratis, te dejamos una lista de las posibles rolas que podrían tocar, basado en el setlist del último concierto que dieron hace poco más de un mes:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

A Question of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John the Relevator

Enjoy the Silence

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again