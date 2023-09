“No me asusto ni me rajó”, aseguró Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, tras la acusación en su contra de haber realizado plagio en su informe final para su titulación como ingeniera.

En un video subido a redes sociales, aclaro que “no es una tesis, es un informe, un reporte, mi título es por experiencia profesional, no por un escrito, si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular el título, acataré la decisión de mi querida UNAM”.

Señaló que en caso de la Universidad no la favorezca con su investigación, que anunció la tarde de este miércoles, volverá a realizar el trabajo necesario para titularse.

“No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera, mañana van a decir que no soy mujer”, dijo entre sonrisas.

“Porque huevos tengo y vaya que muchos, síganle, estoy lista para 256 ataques más”, aseguró, al parecer, en referencia para los días que faltan para la elección presidencial, que se realizará el 2 de junio de 2024.

El último ataque contra la senadora ocurrió en días pasados, cuando el partido Morena en la Ciudad de México acusó que la casa en la que habita Gálvez fue construida ilegalmente cuando ella era alcaldesa de la capital y exigió su demolición.