Greg Abbott, gobernador de Texas, declaró oficialmente una “invasión” en su frontera con México, “debido a las políticas de (Joe) Biden”, presidente de Estados Unidos, ante la ola de migrantes venezolanos que llegaron a la ciudad de Eagle Pass.

“Declaré oficialmente una invasión en nuestra frontera debido a las políticas de Biden”, publicó a través de la red social X.

“Desplegamos a la Guardia Nacional de Texas, el DPS y las fuerzas del orden locales. Estamos construyendo un muro fronterizo, alambre de púas y barreras marinas. También estamos repeliendo a los inmigrantes”, declaró.

Abbot también informó que “para repeler los cruces ilegales” desplegó más elementos de la Guardia Nacional del estado y mandó a instalar más alambres de púas, que según él, el gobierno del presidente Joe Biden mandó a cortar.

