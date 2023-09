Todas las fans de Taylor Swift, mejor conocidas como swifties, esperan con ansias el 27 de octubre de este año, ya que este día el álbum ‘1989 Taylor’s Version’ saldrá a la venta.

Este álbum estará compuesto de canciones ya conocidas como “All You Had to Do Was Stay”, “This Love”, “Wildest Dreams”, “Blank Space” y “Shake it Off”, entre otras. Pero también de canciones From the Vault, es decir, de canciones inéditas que la cantante estadounidense escribió durante las sesiones del álbum original, pero que no fueron grabadas, ni incluidas por diferentes motivos.

Las canciones From the Vault son las más esperadas por las swifties, por lo tanto, Taylor Swift y Google se han unido para revelar de una manera divertida sus nombres. Si deseas participar en esta dinámica, a continuación te decimos cómo hacerlo:

Primero tienes que entrar al buscador de Google, una vez ahí tienes que escribir el nombre de la cantante estadounidense. Después en la parte derecha de tu pantalla te aparecerá un baúl secreto color azul, deberás darle clic. Inmediatamente después de hacerlo te aparecerá un mensaje diciendo: “¡Miren!¡Lo lograron! Desbloqueaste la bóveda de 1989 (Taylor’s Version), y me alegra mucho poder compartir con ustedes las nuevas canciones de la bóveda. Son las siguientes…”. Y de esta manera conocerás sus nombres.

“Lo que más espero del álbum son las canciones From the Vault. Me emocionan las canciones nuevas y las colaboraciones, porque obvio habrá colaboraciones. Pero también me da nostalgia escuchar el álbum, pues a pesar de que son regrabaciones se siente como algo nuevo. Esperar el lanzamiento es lo mejor, porque Taylor le da mucho quehacer a los fans, pues no solo ha dejado pistas en Google, sino que también lo ha hecho en sus publicaciones de Instagram. Dejar pistas en todos lados es su pasión. En general espero los nuevos vídeos y la estética que tiene 1989, pues es muy bonita y veraniega”, expresó una swiftie sobre el álbum.

¿Y tú ya resolviste el acertijo? ¡¿Qué esperas?!

DRS