A unos días de que se llevara a cabo el Apple Event, cientos de usuarios de iPhone se vieron sorprendidos a ver que sus equipos habían recibido la actualización del nuevo iOS 17, este nuevo sistema operativo les permitirá tener una mejor experiencia a la hora de usar sus equipos.

Algunos clientes pensaron que con el anuncio del iPhone 15, este nuevo sistema operativo no estaría disponible para todos los equipos, pero de acuerdo con algunos reportes, quienes posean algún teléfono desde el iPhone XS, XS Max y XR hasta el iPhone 14 PRO Max fueron los beneficiados con este nuevo software.

Si aún no sabes cuáles fueron las novedades que se implementaron en esta versión iOS 17, aquí te las platicamos. Si recibes una llamada de algún número desconocido o si no puedes atender en ese momento, la función “Live Voicemail” te transcribirá en tiempo real lo que diga la otra persona y tú podrás definir si tomas la llamada en ese momento o la atiendes después.

Ahora bien, si eres de los que a menudo usan “Facetime”, las nuevas actualizaciones de iOS 17 te permitirán tener una llamada con elementos más dinámicos, además de que se agregan las “reacciones”.

Otro de los cambios importantes es la incorporación de “NameDrop”, este nuevo nombre para las funciones que realizaba AirDrop vienen con mejoras para que a la hora de la transmisión de documentos e imágenes de un dispositivo a otro sean más rápidas y sin errores.

Por último, otras mejoras que estarán disponibles en todos los equipos anteriores al iPhone 15 es la mejora en el autocorrector, mejoras en los comandos de voz empleados por Siri y la llegada de “StandBy”, una nueva función que te permitirá tener tu equipo en pantalla horizontal y recibir todas tus notificaciones sin problemas.

Recuerda que esta actualización la puedes implementar de manera manual o esperar a que se realice de manera automática.

These are some of the new features in iOS 17!

Which iOS 17 feature is your favorite? pic.twitter.com/bjznyzKV5k

— Apple Hub (@theapplehub) September 18, 2023