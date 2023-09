La plataforma de streaming, Netflix, sorprendió a sus seguidores tras la revelación del tráiler final de la cuarta y última temporada de ‘Sex Education’.

A través de las redes oficiales del Gigante Rojo se liberó el tráiler final de la cuarta temporada de la serie ‘Sex Education’, el cual permite ir calentando motores ante lo que fans podrán ver este 21 de septiembre que se estrena la serie británica, creada por Laurie Nunn.

En el clip de 2:11 min que llegó con la frase “Prepara tus pañuelos, terminemos juntos” , se puede observar como Otis se enfrentará a una serie de problemas tanto escolares como personales, esto, tras el término de sus ciclo en Moordale y su distanciamiento con Maeve, por lo que estará en juego su relación.

Asimismo, la relación con su madre no es la misma, luego de la llegada de su nuevo hermano y por si fuera poco tendrá que aprender a “lidiar” con el choque cultural y las expectativas desafiantes que le esperan Cavendish Sixth Form College.

Por otra parte, en estos cambios no solo físicos sino emocionales, su amistad con Eric también será un tema que podría verse afectado , ya que ambos están tratando de entender lo que les está pasando a cada uno.

En tanto que, esta entrega tocará fibras, ya que, no solo hará risa sino también llanto , pues los cambios y los finales en su mayoría de las veces duelen.

¿Quiénes conformarán el elenco?

Los actores que regresan son: Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Aimee-Lou Wood (Aimee), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson), Mimi Keene (Ruby), George Robinson (Isaac), Chinenye Ezeudu (Vivienne), Dua Saleh (Cal), Alistair Petrie (Michael) y Samantha Spiro (Maureen).

Aunque la plataforma de streaming también anunció el fichaje de Dan Levy (‘Schitt’s Creek’), quien dará vida al tutor de Maeve en la universidad de EU y de Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James y Imani Yahshua.

Por lo anterior, si no le has dado un vistazo al increíble tráiler de la cuarta temporada que contará con 8 episodios que se estrenarán a las 9:oo am -hora local- este próximo jueves, a continuación te lo dejamos.

Get your tissues ready, let’s finish together 💦 🧻

Sex Education’s final season is coming September 21. pic.twitter.com/Q0k9FxqHQZ — Netflix (@netflix) September 12, 2023

