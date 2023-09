El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su homólogo, Gabriel Boric Font, en el Palacio de La Moneda, destacó que al pueblo de Chile y de México los une la historia, la fraternidad y el anhelo de construir, seguir construyendo, una auténtica democracia. Durante su visita oficial a Chile, el mandatario recordó las lecciones de humanismo, dignidad y democracia del presidente Salvador Allende, quien perdió la vida en el golpe de Estado en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, hecho por el que México brindó refugio a miles de chilenos exiliados en un acto de solidaridad. El presidente chileno Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo, es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera. Fue un humanista; un hombre bueno, víctima de canallas. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir. Pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto, con profundo amor, incluso, al adversario, no merece ser tratado de esa manera. La traición de Augusto Pinochet fue abominable, es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos. El mandatario chileno reconoció los lazos de hermandad y solidaridad a favor de los pueblos que México y Chile comparten a través de la historia. Momentos antes del mensaje conjunto, el presidente López Obrador, en compañía de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, fue recibido en Palacio de La Moneda por su homólogo, Gabriel Boric Font, y su esposa, Irina Karamanos. Durante la ceremonia de bienvenida en el Patio de los Cañones, se entonaron los himnos oficiales de ambas naciones en presencia de las comitivas oficiales de México y Chile. Al finalizar el acto protocolario, los mandatarios sostuvieron una reunión privada.

CLAUDIA SHEINBAUM; YA ES LA COORDINADORA NACIONAL DE LA 4T; INICIARÁ GIRA POR TODO EL PAÍS

Claudia Sheinbaum recibió formalmente el nombramiento como coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación, tras haber ganado la encuesta del proceso interno de Morena. Como parte del Consejo Nacional del partido, la candidata a la Presidencia de la República, destacó que no los defraudará, al reiterar que las puertas de Morena están abiertas. Como parte de sus principales actividades, Sheinbaum Pardo iniciará una gira por todo el país a partir del domingo 17 de septiembre. Refirió que los del pasado buscan regresar bajo la máscara del Frente Amplio por México, que según criticó, no tiene nada que ofrecer más que criticar a Morena. Solo hay que seguirlos descubriendo, porque suelen usar disfraces de feministas y ciudadanos que llaman a una falsa reconciliación. La ahora coordinadora encomendó al partido guinda cinco tareas para fortalecer al Morena: Consolidar un programa de continuidad con cambio. La formación de nuevos comités de la Cuarta Transformación en cada sección electoral, Difusión de los logros de la Cuarta Transformación y en su momento de las propuestas. Abrir la convocatoria para las coordinaciones estatales, municipales y distritales. Abrir el movimiento a los mexicanos que quieran formar parte de este.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA JUCOPO; ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER PARLAMENTO DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DE CHIAPAS 2023

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, durante el Primer Parlamento de las Mujeres Emprendedoras de Chiapas 2023, señalo que este es un recinto que pocas veces se usa. No es un recinto que se ocupe para foros, para ello tenemos el Senado en Reforma, que ustedes lo conocen, algunas conocen por allá; y aquí solamente se ocupa en ceremonias importantes, como es la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. Es en este recinto de la Patria donde sesionamos en presencia de los tres Poderes. Es decir, el republicanismo mexicano se hace presente. Quiero agradecer la presencia de mi amigo, de un gran senador de la República. Un hombre que ha hecho historia y que ha, en su paso por el servicio público, ha dejado antecedentes muy importantes. Yo tuve la fortuna de conocerlo como Jefe de Gobierno, hace algunos años desayuné allí en tu despacho contigo. La verdad es que encontrarme con Miguel Ángel Mancera, ha sido de las cosas más maravillosas que me ha pasado en este Senado. Por su capacidad, por su experiencia como abogado, ha hecho que hagamos grandes cosas a favor de México. También agradecerle a una mujer muy destacada, que nos enseña en todos los instrumentos legislativos siempre su opinión es muy importante. Siempre está al pendiente de lo que vamos a aprobar, que estén las mujeres, las mujeres presentes, la equidad, la igualdad sustantiva en cada ordenamiento. Muchas gracias, Sulma, gracias, de verdad. Sobre la participación de las mujeres en los negocios, el 70 por ciento de las mujeres contribuyen en la economía familiar de todas las familias, particularmente en las comunidades. Y eso hace que las mujeres hoy tengan más acceso, más oportunidades en la vida económica. Las mujeres son más ordenadas en el gasto, son más ordenadas en las finanzas, son más responsables que nosotros los hombres. Y son más responsables no por el hecho de que sean madres de familia. Madres o no madres de familia, las mujeres siempre han estado presentes en los momentos importantes del mundo. Pero particularmente tenemos una presidenta de la Corte. Es la primera vez en casi 200 años que asume la presidencia una mujer. En este Senado, ya son tres y la cuarta mujer que vamos a tener al frente de la Mesa Directiva. Coincido en lo que dice el senador Mancera, y lo dicen todos en México, las mujeres chiapanecas son las más hermosas, las más bellas, las más bonitas, pero también son las más trabajadoras, las más honestas. En consecuencia, procederé a la toma de protesta de las parlamentarias. Nuestra presidenta de la Mesa Directiva Luz María Castillo Moreno. Ella es una abogada, es docente, es conferencista, motivadora, emprendedora. Karina Rodríguez Domínguez, vicepresidenta. Vicepresidenta, Daniela Ramírez Moreno. Vicepresidenta Magali Arellano Córdova. Secretaria Rebeca María del Carmen Vélez Rodríguez.

RICARDO MONREAL, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA Y MANUEL VELASCO; CIERRAN FILAS CON SHEINBAUM

Los ex aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, durante el Consejo Nacional de Morena donde hicieron entrega del nombramiento como coordinadora de la defensa de la 4T a Claudia Sheinbaum, cerraron filas e hicieron un llamado de unidad a la 4T. Los ausentes durante el Consejo Nacional fueron Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Noroña, cuestionó a quienes siguen cuestionando el triunfo de la exjefa de Gobierno y señaló que solo queda honrar la palabra. Ricardo Monreal destacó que en 2024, el único objetivo no es la Presidencia sino también se necesita la mayoría en el Congreso, ganar los congresos locales y todas las gubernaturas, nos necesitamos todos y ante todo. Manuel Velasco destacó la fortaleza de la alianza Morena, PT y Partido Verde hecho que en el pasado ya han demostrado y que van a volver a demostrar en 2024.

XÓCHITL GÁLVEZ; EL PAN CELEBRAN 84 ANIVERSARIO CON 10 COMPROMISOS EN FAVOR DE LAS MUJERES

Xóchitl Gálvez; durante el Encuentro Nacional de Mujeres de Acción, al que asistieron 5 mil 800 mujeres de todo el país, celebró con gran entusiasmo el 84 aniversario del partido con 10 compromisos en favor de las mujeres. En el evento se acordó recuperar programas sociales en beneficio de las mujeres, como las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como un régimen laboral flexible; impulso a programas integrales de apoyo a madres embarazadas y lactantes y financiamiento y capacitación para emprendedoras. Un sistema nacional de cuidados, con cobertura universal, calidad y equidad, un nuevo modelo de centros de atención a víctimas de violencia, y el incremento de presupuesto a fiscalías especializadas en delitos de violencia contra la mujer y a la detección temprana y atención de cáncer cérvicouterino y mama. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, destacó la necesidad de materializar estos compromisos ante el olvido gubernamental que han tenido las mujeres en todo el sexenio y puso en la mesa otros temas pendientes como la violencia, acoso y amenazas que se ejercen en redes sociales, la difusión de material privado, extorsión, desprestigio y suplantación de identidad. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con quienes son el alma y el corazón de México: con las mujeres. Sabemos y reconocemos que cuando las mujeres tienen voz en la toma de decisiones, se generan políticas más equitativas y justas. Sabemos que las mujeres son necesarias para el triunfo en 2024, por eso todas y todos, mujeres y hombres iremos de la mano con Xóchitl Gálvez, vamos a caminar juntos para corregir el rumbo de México

ALEJANDRO MORENO; EL PRIISMO DE DURANGO REAFIRMA RESPALDO A XÓCHITL GÁLVEZ

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que en el primer año de gestión, del gobernador Esteban Villegas ha dado grandes resultados para las familias de Durango. Asimismo reafirmó el compromiso del priismo con Xóchitl Gálvez, Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México. Destacó que Esteban Villegas ha hecho de la pluralidad de ideas su mayor fortaleza y, al mismo tiempo, destacó la unidad del Frente Amplio por México. Alejandro Moreno subrayó que el PRI, el PAN y el PRD están sólidos, y tienen la certeza de que Xóchitl Gálvez es una mujer íntegra, honesta, trabajadora, y cuenta con el talento para dirigir los destinos de México. En Durango, el priismo reafirma su compromiso con Xóchitl Gálvez. Vamos a construir juntos el Frente Amplio por México, con la suma de todas las voces, en unidad y pluralidad. ¡Unidos vamos a ganar!”. El líder nacional del tricolor argumentó que los priistas hemos demostrado nuestro enorme compromiso con el país, porque somos mexicanos que sabemos trabajar y avanzar unidos para construir en favor de la Nación. Sostuvo que así lo hemos hecho en Durango, con Esteban Villegas, y así lo haremos en todo México. Alejandro Moreno expresó que las puertas del Frente Amplio por México están abiertas para Marcelo Ebrard. Siempre estamos abiertos para sumar. Creo que a Marcelo se la aplicaron en Morena. Subrayó que Ebrard tiene la gran oportunidad de sumar del lado correcto de la historia. Lo importante para Marcelo, es jugar del lado del Frente Amplio por México. Sobre la posibilidad de que el ex canciller se una a Movimiento Ciudadano, el dirigente nacional del PRI aseveró que más de la mitad de MC, incluso cuadros importantes, como el gobernador Enrique Alfaro y legisladores han dejado en claro que el destino de México es el Frente.

SENADORA NESTORA SALGADO; PROMUEVEN LIBRE PEAJE PARA HABITANTES DONDE LA ÚNICA VÍA DE ACCESO SEA CONCESIONADA

La senadora Nestora Salgado García propuso que, en el caso de que una vía concesionada sea la única alternativa hacia un municipio, los concesionarios apliquen el libre peaje a las personas residentes de las zonas aledañas, con el objetivo de apoyar la economía de los habitantes locales y garantizar el derecho al libre tránsito. En la iniciativa, que presentó en la sesión del 6 de septiembre, destacó que hay personas que deben pagar casetas de manera recurrente para transitar por las carreteras en su entidad, para ir a su trabajo, escuela o atender otros compromisos, lo que provoca un gasto considerable a su economía. La legisladora de Morena planteó que esta modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal permitirá a los habitantes de dichas comunidades contar con ciertos beneficios de peaje, a fin de proteger su dinero y garantizar el libre tránsito, bajo una perspectiva que considere su situación en particular. Salgado García planteó que la construcción de estas vías de comunicación es importante para el desarrollo del país, ya que contribuyen al traslado de las personas, el flujo comercial y al sector turístico.

RUBÉN MOREIRA; PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 ES FICTICIO, INSUFICIENTE Y CENTRALISTA

El diputado Rubén Moreira Valdez, afirmó que el paquete económico entregado a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presenta una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año, ficticio, insuficiente y centralista. El coordinador parlamentario del PRI en el recinto de San Lázaro, reclamó que, otra vez, las entidades federativas son víctimas del centralismo, ya que, por ejemplo, solo 7 entidades contarán con presupuesto para carreteras: Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, SLP, Guerrero y Durango. El resto NO contará con proyectos y no tendrán para infraestructura carretera. Un verdadero gobierno de izquierda debe de transferir recursos y hacer infraestructura para beneficiar a la población. En el caso de Morena estamos ante un partido conservador, subrayó que hay menos dinero, también, para infraestructura hidráulica y salud. Además, en temas de seguridad las policías municipales están siendo olvidadas. Al realizar un análisis inicial, el líder congresista, el especialista en finanzas, Mario Di Costanzo, y el Miguel Ángel Sulub, coincidieron en que hay parámetros muy optimistas, que no concuerdan con la realidad, como el de la producción de petróleo, la tasa de interés, inflación y el déficit público. Consideraron que es irreal estimar que se producirán 1.9 millones de barriles de petróleo diarios, cuando hoy la cifra es de 1.5 millones y en 2018, en la Administración anterior, era de 1.8 millones, y más cuando para 2024 el presupuesto para inversión en Pemex se redujo en 215 mil millones respecto a 2023. Moreira Valdez fue contundente al señalar que México nunca ha producido el volumen que dice el paquete fiscal.

MARIO DELGADO; CONSOLIDAREMOS LA SEGUNDA ETAPA DE LA TRANSFORMACIÓN NACIONAL EN UNIDAD

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dieron por concluido el proceso interno que definió al nuevo liderazgo del movimiento de Transformación. El Consejo Nacional de Morena, máximo órgano representativo del partido, formalizó la entrega de constancia a la Dra. Claudia Sheinbaum como la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación. Alfonso Durazo, aseguró que nuestro movimiento, esperanza de millones de mexicanas y mexicanos, sale ahora fortalecido de un proceso limpio, democrático, transparente, con un resultado incuestionable: es Claudia. Durazo llamó a cerrar filas e intensificar esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Sólo coincidiendo en ese objetivo político superior podremos conjugar la unidad con el resto de nuestras diferencias. Si queremos el cambio, no podemos unirnos o dividirnos en función de intereses particulares. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, remarcó que la característica de los tiempos históricos que vivimos es todo el poder al pueblo. Es en la revolución de las conciencias donde radica la irreversibilidad del cambio verdadero. Reconoció la labor de Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, y destacó que es momento de dejar atrás divisiones. Debemos sumar a todas las estructuras y a todos los liderazgos. Todos somos compañeros y compañeras, y nos debemos fraternidad, inclusión, respeto y lealtad al proyecto y al liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Finalmente, el Consejo Nacional de Morena aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se establece la política de alianzas en los procesos electorales de 2023-2024, así como la entrega a la Coordinadora, Claudia Sheinbaum, del primer borrador del Proyecto de Nación 2024-2030.

CHINA; RECHAZA QUE EU PRESIDA EL G20 EN 2026

China expresó su oposición durante las reuniones de la cumbre de líderes del G20 que se celebraron el sábado y domingo en Nueva Delhi a que Estados Unidos presida el grupo de las veinte principales economías mundiales en 2026. La delegación china, encabezada por el primer ministro, Li Qiang, pues el presidente Xi Jinping declinó asistir a la cumbre sin explicar los motivos, expresó oposición a que EE.UU. tome los mandos del grupo dentro de tres años. Esperamos con ganas vernos en Brasil en 2024 y en Sudáfrica en 2025, así como en Estados Unidos en 2026 al comienzo del siguiente ciclo. Brasil, Sudáfrica y EE.UU. presidirán el grupo en los próximos tres años, un cargo que implica dirigir la agenda de las discusiones y ejercer de anfitrión de las reuniones ministeriales y la cumbre de líderes. La oposición de China es una nueva evidencia de las tensiones entre las dos superpotencias, enfrentadas por asuntos como Taiwán, isla autogobernada que Pekín no descarta invadir y que Washington en principio defendería, o cuestiones comerciales y tecnológicas. En contraste con la puja entre bambalinas para desbancar a Estados Unidos como líder del grupo en 2026, el primer ministro chino hizo un llamamiento por la unidad en vez de la división y la cooperación en lugar de la confrontación.

