“Me separo del cargo para colaborar con Sheinbaum”, anunció Omar García Harfuch, tras presentar su renuncia como secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

A través de redes sociales, el extitular de seguridad confirmó su renuncia, al recordar que “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”.

Por si no lo viste : Omar García Harfuch renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX

Sin compartir más detalles sobre el cargo al que aspira, Omar García Harfuch aseguró que deja el cargo para trabajar de cerca con la virtual candidata de Morena a la presidencia en 2024.

“Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por esta razón me separo del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con Claudia Sheinbaum, quién con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, escribió Harfuch.

Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein , quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 9, 2023

Por si no lo vist e: Nombran a Pablo Vázquez Camacho como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX

Omar García Harfuch presentó su renuncia como titular de la SSC, cargo que asumió en octubre de 2019 tras la salida de Jesús Orta, quien es señalado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión fue anunciada este sábado 9 de septiembre por el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres. “Me visitó para informarme su decisión de separarse del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana”, informó Batres.

RM