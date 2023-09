El papa Francisco recibió el viernes en el Vaticano al famoso actor estadounidense Sylvester Stallone, acompañado de su mujer, sus hijas y su hermano, para una breve audiencia privada.

“Hemos crecido viendo sus películas”, le dijo el papá, a través de su intérprete, a Stallone. El actor que interpretó a Rambo y Rocky respondió levantando los puños en pose de boxeador, y le preguntó al pontífice si estaba “listo para boxear”, a lo que Francisco contestó levantando también su puño y sonriendo.

Sylvester Stallone tiene orígenes italianos por parte de su padre, un siciliano que emigró a Estados Unidos, donde nació el actor.

La visita del intérprete de Rocky Balboa fue compartida en video por Vatican News en su cuenta de X (@VaticanoNoticias). En éste se observa al actor presentar a su familia y agradecer al Papa por tomarse el tiempo de recibirlos.

