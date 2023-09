El Foro Shakespeare se transforma en un espacio en el que la empatía tiene lugar pues albergará durante los miércoles de septiembre y octubre Púlsar, una obra escrita por Gabriela Román Fuentes y dirigida por Rocío Belmont.

Esta es protagonizada por Sandra Burgos e Itari Marta en la que cuenta la historia de Fátima quien es víctima de un ataque con ácido en su contra por parte de su expareja. A lo largo de la trama tiene el apoyo de las gemelas Alba y Aurora quienes buscan justicia.

“Vivimos en un país que tiene 11 feminicidios diarios, que tiene desaparecidos y desaparecidas. Continuamente vemos agresiones como el caso de María Elena Ríos pero a raíz de esta obra nos hemos dado cuenta que hay muchas mujeres que han sufrido diversas quemaduras con ácido”, declaró Itari en entrevista con 24 HORAS.

Y es que la actriz compartió que esta obra surgió luego de una convocatoria la que denominaron “Brujas” en el que se busca conocer a nuevas dramaturgas. De esta convocatoria Gabriela Román fue la ganadora quien obtuvo la producción de su guión de la mano del Foro Shakespeare.

Para Itari Marta también la puesta en escena funciona para aportar algo en la sociedad ya que denomina a esta rama de las Bellas Artes como herramienta de transformación.

“Shakespeare decía que ‘el teatro es una crónica y un reflejo de nuestro presente para poder vernos en un reflejo y saber si eso que vemos nos gusta como sociedad o no’.

“Siento que siempre estamos tratando de hacer honor a esa frase. Para nosotros es importante no sentirnos que no hacemos nada. No sentirnos que no hacemos nada, no sentir esa frustración e impotencia sino que la situación nos impulse a hacer cosas”, agregó.

Con un escenario minimalista, Púlsar nos contará esta historia que no solo le ha pasado a una mujer sino a varias.

“En la obra van a ver una energía femenina hablando de un tema que nos incumbe. Verán un escenario muy minimalista y habrá un grupo de mujeres creando con pocos elementos. Es una historia que tiene partes con sentido del humor y otras que conmueven.

“Destruyamos todo para reescribir una historia nueva. Es una invitación a la acción amor y a la acción concreta pero también es una invitación a que todas y todos nos acompañemos en una situación tan complicada”, compartió.

“La tragedia es falta de imaginación”

La actriz considera que la población debería de dejar de lado quejarse de quienes nos gobiernan y emprender acciones con las que aportarían a la sociedad que lo necesita.

“Es importante que sepamos que la tragedia es falta de imaginación. Ahora más que nunca, sabemos que la sociedad civil tiene esa fuerza o al menos tiene que entender que en nuestras manos está el poder de la transformación a través de la cultura y el arte.

“Púlsar es un llamado a volver a recordar que no solo somos animales, que somos un animal que tiene empatía y que somos humanos”.

Adicional a la obra, después de la función, en cuatro funciones, habrá una serie de conversatorios con feministas y organizaciones que tocarán temas como feminicidios, violencia, fundaciones y testimonios de ataques con ácido.

“Nos parece importante que al final de la obra tengamos espacios de comunicación con el público y ellos sepan que hacer en estas circunstancias ya que no sabemos cómo reaccionar. Nos interesa sumar información”, adelantó.

Finalmente, Itari Marta agrega que Púlsar servirá también para que las personas que asistan sepan qué hacer si llegarán a enfrentarse ante estos ataques con ácido.

“Nos hemos dado de la cantidad enorme de mujeres que han sufrido quemaduras con ácido. Nos parece importante que todos estemos informados.

Estamos contentas de sumar algo. Que mejor que la participación de personas que han vivido eso hablen del tema. No vas a salir del teatro como entraste. Queremos que salgas del teatro reflexionando y decir que no todo está pérdido”, finalizó.

Púlsar se presentará todos los miércoles a las 20:30H en el Foro Shakespeare del 6 de septiembre al 25 de octubre.

