El rap hecho en España ya cuenta con grandes exponentes considerados leyendas y es Nach uno de ellos, a quien Billboard lo puso en el lugar 38 de una lista de los Más influyentes, sin embargo asegura que no es un referente para él.

“La verdad es una lista que me tiene sin cuidado y no me parece un referente porque vi muchos nombres que para mí no tienen mayor mérito que ventas y por ello es su popularidad, sin embargo, faltaron muchos otros, principalmente el de Kase O., quien para mí es el mejor y vamos, no creo que para todos lo sea ni que deba tener el número uno, pero el hecho de que no haya sido listado, me hace pensar mucho en qué tan objetiva es o no y por qué aparecí ahí”, contó el rapero en conferencia de prensa.

A sus casi 50 años, Nach continúa en la composición y en la interpretación de su rap y asegura que aún escribe lo que siente.

“Creo que lo que me mantiene en esto es que si bien no soy la misma persona de cuando empecé, sí sigo escribiendo de la misma forma, desde lo que siento, de mi realidad, lo que vivo, lo que hay en las calles que eso sí creo que no ha cambiado demasiado a veces.

“De México he podido escuchar los narcocorridos y me gusta la forma en la que están hechos, la crudeza con la que muchas veces narran lo que narran, ellos ilustran con sus letras una realidad violenta, muy de ellos y creo que sí transmiten lo que quieren”, aseguró Ignacio José Fornés Olmo, quien regresará a México con su gira.

Además comentó que recuerda con mucho cariño a los mexicanos porque fue de los primeros lugares que pudo visitar fuera de España.

“Fue alucinante y yo creo que hasta ilegal porque me presenté en un lugar que parecía un garaje y vi a mucha gente cantando y brincando, yo creo que había más público del permitido pero eso me hizo sentir muy bien y en cada fecha siento esa misma emoción”, aseguró el cantante.

“Yo quiero seguir cantando todavía por muchos años, aún puedo sentir que el público me importa y ganas de escribir, creo que en el momento en que eso se esfume yo dejaré los escenarios pero no creo que eso pase”, contó.

Nacho visitará Toluca el 25 de octubre, CDMX el 27, al día siguiente en Puebla, el 29 en León, el 31 de octubre en Mérida, Monterrey el 2 de noviembre, el 3 de noviembre en Querétaro y finalmente el 4 de noviembre en Guadalajara. Fechas en las que asegura se prepara para brindar experiencias inolvidables a quienes lo vayan a ver, como lo hace cada vez que pisa el escenario.

LEG