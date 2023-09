La cantante más importante del momento llevará su impresionante The Eras Tour al cine, con él para romper más récords, esta vez en la taquilla, en donde se predice, habrá números muy altos.

Según información dada a conocer por medios especializados, el anuncio sorpresa de que Taylor Swift: The Eras Tour, estrenará en pantallas de Estados Unidos y Canadá el próximo 13 de octubre, levanta grandes especulaciones sobre la recaudación de apertura, la cual aseguran romperá otro récord y predijeron que será de 100 millones de dólares.

Cabe destacar que eso le da un gran respiro a las cadenas de cine, pues en medio de huelgas, los estrenos de las grandes producciones se han visto retrasadas, debido a que en las promociones de las películas, no pueden participar sus estrellas, por lo que los estudios han optado por esperar a que las cosas se arreglen para publicar las cintas.

Hasta la fecha, Justin Bieber: Never Say Never de 2011 ostenta el récord de película de concierto con mayor recaudación en la taquilla nacional con 73 millones de dólares, sin ajustar por inflación. Ganó otros 26 millones de dólares en el extranjero para un total global de 99 millones de dólares.

El documental y concierto póstumo de Michael Jackson de 2009, This Is It, recaudó 72.1 millones de dólares a nivel nacional y 181.9 millones de dólares a nivel mundial. Después de encabezar la lista en su primer fin de semana, Sony extendió la exhibición de dos semanas de la película en cines por tres semanas más a nivel nacional y de una a tres semanas en territorios de ultramar.

