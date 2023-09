Bronco se presentó ante miles de fans en la Arena CDMX e interpretaron éxitos como Sergio el bailador y Que no quede huella, tuvieron como invitados a Emir Pabón y a Tatiana.

Muchos dicen que lo que pasó a Edwin Luna fue planeado y que el policía que entró a sacarlo del escenario, advirtiendo que estaba en peligro, no era real; el cantante aclara que así sucedió y no está mintiendo y no jugaría con algo tan importante, pero está tranquilo, aunque lo critiquen.

Aunque había hombres armados, Edwin comenta que ni miedo le dio y por fortuna no le pasó nada.

Cristian Castro cambió nuevamente de look, ahora luce cabello corto y azul. El cantante constantemente cambia de imagen y sorprende a sus seguidores.

Gloria Trevi acudió al estreno de su bioserie Ellas soy yo, la cantante asegura que quiere ayudar a alguien más con su testimonio, para que no vivan una pesadilla, ya que encima de lo que sufrió, durante años fue señalada. Gloria estaba muy emocionada y aclaró que está bien y ha superado el dolor, pero en realidad no lo hace por ella, si no por otras mujeres.

Está bien que ayude y comparta su historia, pero queda claro que el objetivo de la serie es afirmar que Gloria fue una víctima más de Sergio Andrade y siembre fue talentosa, él sólo la impulsó, ya que desde muy joven, escribía sus canciones.

Christian Chávez dio la cara ante las críticas que recibió por usar el traje de charro rosa, el cual combinó con unos tenis. Christian de RBD, aclaró que no lo hizo con mala intención y si alguien se sintió ofendido, ofrece disculpas.

Lucero Mijares tuvo como invitados en la obra El Mago, a sus padres Lucero y Mijares y a su abuela Lucero León, quien dijo que iba a festejar a su nieta y que no quería otro tipo de preguntas.

Silvia Pinal reapareció en redes sociales, luciendo muy bien a lado de su hija Sylvia Pasquel, se fueron juntas a Acapulco y Silvia se ve de maravilla.

Garibaldi de regreso en los escenarios, se reunieron cinco de los integrantes originales, salvo Xavier Ortiz (qepd), Pilar Montenegro, quien está enferma y Sergio Mayer que está distraído con el #teaminfierno.

Ahora se llamarán GB5, ya que la licencia para usar el nombre la tiene Sergio, quien asegura que no le importa que no le hayan llamado, pues él tiene muchos proyectos. Lo cierto es que están enojados con Sergio, ya que quiso meter integrantes nuevas, haciendo a un lado a Katia y a Luisa Fernanda, además que con Charly tuvo fuertes diferencias.

Se dijo que Frida Sofía había llegado en mal estado al foro donde se graba el reality Mira quién baila, cuentan que se encerró en su camerino y la encontraron tan mal, que no pudo ponerse de pie. A lo cual, Frida contestó con emojis, burlándose de dicha información.

Después de las entrevistas que dio Alejandra Guzmán, Frida posteó un mensaje dando a entender que sigue firme en su postura.

Tengo un pendiente: ¿Ese mensaje dice: “No es por rencorosa, pero hay personas que no quiero volver a ver en mi vida de ninguna manera, deseo que les vaya bien de corazón, pero lejos de mí’. ¿Esta reflexión, se la estará enviando a su madre, Alejandra Guzmán?

