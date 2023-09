El cantante Christian Chávez se pronunció en redes luego de que le llovieran críticas por portar de manera “inadecuada” un presunto traje de “Mariachi”.

Ante la vestimenta que portó el integrante de RBD, Christian Chavez durante una de las presentaciones que la agrupación dio en el Madison Square Garden de Nueva York con motivo de su gira “Soy Rebelde Tour”, el también actor que dio vida a Giovanni Méndez López, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por su outfit que lució durante el concierto .

Y es que, Chávez, tras interpretar el tema “Tu amor” ,llevó puesto un traje presuntamente de Mariachi en color rosa mexicano pero no con botas como se “acostumbra”, si no que, ni nada más que con ¡tenis dorados!

Tras ello,internautas se le fueron a la yugular al cantante en redes, pues señalaron que era una falta de respeto que portará de manera inadecuada dicho traje, y justo quien reafirmó este cuestionamiento fue Luisa Echevarría,la Reina de los Charros de México, pues mencionó:

“Yo, Luisa Echevarría, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones”.

Lo anterior con el fin de que a los charros se les permita “ser reconocidos en el mundo a través de tu arte y por la elegancia de sus trajes”. señaló Echeverría.

En respuesta a la polémica que generó la vestimenta del integrante de RBD, este a través de un live en redes comentó que nunca fue su intención ofender a nadie y que él tono del traje solo fue para representar la mexicanidad.

“Veo a muchas personas que se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características y obviamente lo único que estoy haciendo en este video es para las personas que se sintieron ofendidas, los siento mucho. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad, con el color rosa mexicano , algunas partes de México, pero es un show. Yo no soy charro, no soy una competencia de charro, obviamente respeto mucho a esa comunidad y si se sintieron agredidos lo siento , pero en ningún momento fue así”.

@hashtag_music4u #christianchavez responde A las críticas por usar un traje de charro rosa en concierto de rbd. La reina de la #federacionmexicanadecharreria #luisaecheverria no le hizo ninguna gracia que el cantante fuera portador de una versión renovada del clasico traje mexicano #fyp ♬ sonido original – #Music40U

CSAS